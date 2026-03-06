Celta-Real Madrid: peligro de hundimiento

El Real Madrid llega a Vigo en estado de emergencia. Los de Arbeloa se miden al Celta en Balaídos a las 21:00 horas este viernes, en un partido donde los blancos se juegan su futuro en la Liga. Tras encadenar dos derrotas seguidas, ante Osasuna en El Sadar y frente al Getafe en el Bernabéu, esta segunda ha dolido especialmente. Los blancos han visto cómo han pasado de ser líderes con dos puntos de ventaja respecto al Barcelona a ser segundos, a cuatro de los azulgrana y en serio riesgo de decir adiós a casi todas sus opciones de pelear por el título.

El Real Madrid aterriza en Balaídos siendo plenamente consciente de que, en caso de caer derrotado, tiene muchas opciones de ver cómo el Barcelona se distancia a siete puntos y pone una diferencia que sería muy complicada de superar. Por ello, juegan ante los gallegos sin margen de error y obligados a sumar los tres puntos, aunque la situación impida ser optimista.

Plagado de bajas

Arbeloa tiene nueve jugadores lesionados que están descartados para Vigo. A ellos se les debe sumar Camavinga y Asencio, que son duda para el partido contra el Celta. Los que están descartados son Militao, Alaba, Bellingham, Carreras, Ceballos, Mbappé y Rodrygo. Este viernes, antes de viajar, se conocerá si pueden viajar Asencio y Camavinga.

Alaba sufre una lesión muscular en el gemelo. Mbappé se recupera en París de sus problemas en la rodilla y volverá el viernes. Bellingham, igual que Kylian, pero en Londres. Se desconoce cuándo regresará. Militao y Ceballos sí están en Valdebebas, pero no volverán a estar disponibles hasta después del parón de selecciones. Rodrygo, por su parte, tiene un largo camino tras romperse el ligamento y está inmerso en un preoperatorio. Carreras, además de sancionado, tiene un problema muscular derivado de un golpe. El parte de caídos es lacrimógeno.

Las dudas en estos momentos son dos: Camavinga y Asencio. Ambos han completado parte de la sesión de este jueves junto al resto de sus compañeros, pero la presencia de los dos en Vigo está en el aire. El francés se sigue recuperando de una infección bucal que se le ha complicado y puede derivar en lesiones musculares, lo que lleva a los servicios médicos del Real Madrid a extremar las precauciones. Por otro lado, Arbeloa aseguró en rueda de prensa que lo normal es que Asencio llegue al duelo, pero sigue renqueante de la contractura cervical que sufrió ante el Benfica.

Un Celta lanzado

La crisis del Real Madrid se cruza con la ambición celeste. El equipo de Claudio Giráldez vive su mejor momento del curso, relanzado futbolísticamente por una mejoría defensiva que lo ha llevado a ganar sus últimos cuatro partidos oficiales: dos de Liga (Mallorca y Girona) y los dos de la eliminatoria europea ante el PAOK.

Además, el entrenador del Celta recupera a tres de sus pilares para el duelo contra el equipo blanco: los defensas Carl Starfelt y Marcos Alonso, a los que dio descanso en Montilivi por unas molestias musculares, y el delantero Borja Iglesias, que cumplió ciclo de tarjetas amarillas frente al Girona.

Las alineaciones de Giráldez son siempre imprevisibles, pese a que últimamente está retocando mucho menos su once inicial. La gran duda está en la medular. La llegada del uruguayo Matías Vecino le ha dado más opciones en la zona de construcción, donde el canterano Miguel Román sigue brillando.

Ambos pelean con Moriba por dos puestos, ya que Hugo Sotelo ha dejado de contar para su entrenador. La otra incógnita está en la línea de ataque. Fer López y Borja Iglesias parecen fijos, por lo que Aspas arrancaría en el banquillo. La duda está en la banda izquierda, con más opciones para el sueco Williot Swedberg, autor del doblete en el histórico triunfo en el Santiago Bernabéu, que Hugo Álvarez o Ferran Jutglà.

Celta – Real Madrid: posibles onces