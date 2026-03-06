El Real Madrid quiere a Kees Smit

El Real Madrid, que tiene el fichaje de un mediocentro creativo como prioridad para el próximo verano, ya tiene el sí de Kees Smit, el joven mediocentro holandés de 20 años del AZ Alkmaar. El problema es que su club, que tiene ofertas de la Premier y del Bayern de Múnich, pretende subastarlo al mejor postor a pesar de que la voluntad del jugador es vestir de blanco. Así lo desveló Eduardo Inda en El Chiringuito de Jugones: «Es un chaval de 20 años, holandés, que está empezando a despuntar de manera potente. Se deja querer y es Kees Smit y juega en el AZ Alkmaar. Dicen que Koeman lo va a convocar con la selección holandesa».

«Creo que Tchouaméni no es jugador para el Real Madrid. Agradecería que en el centro del campo hubiera gente como Kroos o Modric», opinó Eduardo Inda antes de dar la exclusiva cuando le preguntaron por el centro del campo del conjunto blanco. Una vez dio sus impresiones sobre la situación actual, el director de OKDIARIO soltó el bombazo sobre este futbolista holandés que siguen de cerca desde el Santiago Bernabéu.

Kees Smit está como loco por jugar en el Real Madrid y en el club blanco ya lo saben. La dirección de fútbol le lleva siguiendo desde hace tres años cuando eliminó de la Youth League al juvenil que dirigía, precisamente, Álvaro Arbeloa. El entrenador madridista quedó prendado del juego de ese chico pelirrojo que abarcaba todo el centro del campo y gobernaba los partidos.

Aquel AZ Alkmaar juvenil no sólo se cargó al Real Madrid de Arbeloa sino también al Barcelona del mismísimo Lamine Yamal en la siguiente eliminatoria con protagonismo otra vez para un Kees Smit que llegó a anotar un gol desde el centro del campo en el Johan Cruyff. El Barça también le seguía, aunque la consolidación del dúo Pedri-De Jong, unida a la presencia de futbolistas como Gavi, Casadó o Marc Bernal le cierran las puertas del equipo azulgrana.

Smit da su palabra

Kees Smit no ha dejado de crecer desde que debutó con el primer equipo del AZ Alkmaar y ya supera los 60 partidos oficiales entre la Eredivise y la Europa League con el conjunto holandés. Primero le bautizaron en su país como el nuevo De Jong aunque su juego recuerda más a Pedri. Es internacional con la selección sub-21 de Países Bajos desde que tenía 19 años e incluso Koeman le tiene en la prelista del Mundial.

Al Real Madrid le encaja y le encanta, aunque en la cúpula del club madridista hay ciertas reticencias sobre si el salto del AZ Alkmaar al Bernabéu no será demasiado grande y necesitará de un periodo de adaptación como les está sucediendo a jugadores jóvenes de un perfil similar como Güler o Mastantuono.

El problema es que el Real Madrid necesita un cerebro y lo necesita ya. Puede darle partidos pero Kees Smit debería asumir el mando del equipo desde el primer día, una situación compleja para un chico de 20 años que nunca ha jugado lejos de su país y que pasaría a jugar nada más y nada menos que en el Bernabéu. Y la mala experiencia del primer año de Huijsen dispara las dudas sobre la idoneidad de repetir el fichaje de un jugador joven al que le puede devorar la presión de la camiseta del Real Madrid.

Aunque el Real Madrid sea la prioridad del jugador, el AZ Alkmaar tiene muy claro que su objetivo es traspasar a Kees Smit al club que presente la mejor oferta. Los holandeses lo habían tasado en torno a los 60 millones, pero cuando los grandes de la Premier y el Bayern, que le monitorizan, entren en escena ese precio podría incluso subir. El chico quiere vestir de blanco pero tiene contrato hasta 2028 y su club pretende sacar por él el mayor traspaso de su historia.