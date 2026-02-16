Arbeloa: «A Mourinho le invitaría a comer, no al sofá gris»

Álvaro Arbeloa compareció ante los medios de comunicación en el estadio da Luz tres semanas después de haber perdido 4-2 contra el Benfica en la última jornada de la fase liga de la Champions. Los blancos afrontan la ida del playoff de la máxima competición ante un rival que les superó con claridad recientemente.

Arbeloa comenzó analizando la eliminatoria contra el Benfica: «Sabemos de la dificultad de mañana, del ambiente de aquí y de la exigencia que siempre supone para nosotros. Debemos dar el máximo para ganar, que es el objetivo».

A continuación, habló de Mourinho: «Si le invito, será a comer, no al sofá gris. No necesita sentarse ahí. Ya sabéis que somos buenos amigos, que nos deseamos lo mejor y tenemos una grandísima relación». Sobre un regreso del portugués, fue claro: «Como acabo de responder, sólo puedo decir que a Jose le deseo siempre lo mejor. Que mi objetivo es eliminar al Benfica, evidentemente y después, que lo pueda ganar todo. Y a partir de ahí, le deseo lo mejor».

A la hora de analizar quién tiene más culpa del éxito del Real Madrid, miró a los jugadores: «No pienso en porcentajes. Desde que he llegado he visto una muy buena predisposición de todos los jugadores y eso ha sido clave. En el fútbol es mucho más fácil ser entrenador que jugador, porque es más fácil decir lo que hay que hacer, que hacerlo. Así que gran parte del mérito debe ser de los futbolistas. A su esfuerzo y trabajo. Los buenos resultados llegan gracias a los 20-25 que tenemos y que preparan cada partido como si fuese una final. Y con esa mentalidad, esa exigencia, están llegando buenos resultados. Pero tenemos la confianza de que podemos ir a más.

«Será futbolístico, como siempre. Para ganar, deberemos jugar muy bien al fútbol y para esto, hay que hacer muchas cosas bien. Nos va a tocar defender bien, atacar bien. Estar concentrados en las jugadas a balón parado. Y hacer un partido muy completo durante 90 minutos», comentó.

También habló del Benfica, destacando el papel de Mourtinho: «Uno, evidentemente, con más posibilidades individuales. Pero su alma será muy parecida a hace tres semanas. Tienen un líder que marca el camino, la forma de jugar y competir. A partir de ahí, hay pequeños matices. Pero será uno muy competitivo, duro. Y debemos estar preparados».

No quiso hablar de venganzas y sí del gran objetivo del Real Madrid: «No, no, no. Siempre pensamos en ganar. Nuestro objetivo no es sólo eliminar al Benfica, sino ganar la Champions. Pasar la eliminatoria no es una venganza, sino un objetivo»

Sobre su relación con los jugadores, explicó lo siguiente: «Me han recibido muy bien desde el primer día. También para recibir las ideas. No llevamos mucho tiempo, pero no puedo pedirles más que la actitud y la ganas que están demostrando».

«No creo que Mourinho me pueda sorprender porque sé de lo que es capaz. Pueden jugar todavía mejor y tenemos que estar preparados para ellos. Mi idea no es sorprender a nadie, cuando uno sale al campo debe tener muy claro lo que va a tener delante. Cuanto más claro lo tengan, mejor haré mi trabajo», comentó.

Sobre la solidez del centro del campo, explicó lo siguiente: «El objetivo siempre es ser sólidos. Es muy difícil jugar bien al fútbol si no eres compacto. Hay que ser capaces de hacer todo y para ello hace falta mucha concentración. Camavinga, Tchouaméni y Valverde son jugadores de talla mundial y están haciendo un gran trabajo».

Tras no confirmar la presencia de Mbappé en el once titula, habló de como espera del Bernabéu cuando reciba a Mourtinho: «Le recibirá con una gran ovación porque el madridismo es consicente de todo lo que hizo por el Real Madrid, que fue todo y un poquito más».