Convocatoria del Real Madrid contra el Benfica: Arbeloa tiene cuatro bajas

La convocatoria del Real Madrid para el encuentro de ida del playoff de la Champions que mide a los blancos contra el Benfica tiene cuatro bajas. Tres de ellas por lesión y una por sanción. Arbeloa no podrá contar para este encuentro con Militao, Bellingham y Rodrygo, que además también está sancionado para toda la eliminatoria al ser castigado con dos partidos, mientras que Asencio cumplirá el único encuentro de sanción que tendrá ante los lusos en Da Luz.

El resto de la convocatoria es el mismo que estuvo presente ante la Real Sociedad. Por lo tanto, Mbappé, que fue titular, está en la convocatoria y preparado para jugar contra el Benfica de titular. Este partido de ida será determinante para los blancos, aunque saben que la próxima semana tendrá un partido de vuelta en el Santiago Bernabéu. Por otro lado, Arbeloa ha citado para este encuentro a los canteranos Joan Martínez, Cestero y Thiago Pitarch. También está Fran García, que hará las labores de tercer portero.

La lección aprendida

El Real Madrid llega es encuentro tres semanas después de perder 4-2 contra el Benfica en la última jornada de la fase liga de la Champions. Los blancos se vieron superados por los de Mourinho en todo momento. Esta derrota dejó a los de Arbeloa fuera del top-8 de la máxima competición continental, obligando a los madridistas a jugar un playoff contra, precisamente, el conjunto portugués.

Ahora, el Real Madrid sabe perfectamente que debe estar al cien por cien para superar a un conjunto portugués que ha experimentado una gran mejoría en las últimas semanas. Los de Arbeloa deberán estar muy bien en Da Luz, donde en 2014 ganaron la Décima.

Convocatoria del Real Madrid