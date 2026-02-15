El Real Madrid tenía que ganar a la Real Sociedad, y lo hizo. De hecho, lo hizo jugando bien al fútbol, algo que no siempre sucede. Los blancos endosaron un 4-1 a los donostiarras, resultado que, visto lo visto, se quedó corto, ya que los de Arbeloa, sin Mbappé -quien se quedó en el banquillo para descansar su rodilla izquierda-, pudieron haber logrado una diferencia aún mayor. Sea como sea, los de Arbeloa sumaron los tres puntos y ahora son líderes, al menos hasta el lunes, cuando el Barcelona se enfrentará al Girona en Montilivi, el mismo escenario en el que, en noviembre, los madridistas, dirigidos en ese entonces por Xabi Alonso, perdieron el liderato para siempre.

El Real Madrid dormirá líder hasta el lunes tras alcanzar los 60 puntos, dos más que un Barcelona que tiene un partido menos. Lo que es evidente es que los de Arbeloa han trasladado toda la presión a los de Flick, obligados a ganar en Gerona después de haber visto cómo el Atlético les endosaba un 4-0 en el Metropolitano en la ida de las semifinales de la Copa del Rey.

«Esto va a ser muy largo, cada jornada hay tres puntos importantísimos. Va a ser una batalla larguísima, y habrá altibajos. Lo importante es nuestra mejora como equipo», aseguraba Arbeloa en rueda de prensa tras el encuentro contra la Real Sociedad. Pero lo que es una realidad es que el Real Madrid ha activado un modo presión más que necesario. Ahora, la pelota está en el tejado de los azulgranas, que se quedan sin margen de error.

Un Real Madrid regular

El Real Madrid sumó contra la Real Sociedad su octava victoria consecutiva en Liga: cinco con Arbeloa y tres con Xabi Alonso. Los blancos han sido capaces de encontrar en la competición doméstica una regularidad que les ha permitido recortar puntos con el Barcelona, cuya diferencia llegó a ser de cuatro puntos. Lo más importante es que mantienen vivas sus opciones de luchar por el título.

Ahora, por delante quedan 14 jornadas a todo o nada. Real Madrid y Barcelona pelearán cada jornada por ser el que más acierte y el que menos falle, ya que todo apunta a que la Liga se decidirá por pequeños detalles, y la ganará el que menos errores cometa.

La siguiente parada de los madridistas está marcada con rojo, ya que es la siempre complicada visita a El Sadar. Los de Arbeloa saben que vencer a Osasuna será un impulso muy importante para seguir dejando claro que van a pelear por el título hasta el final.