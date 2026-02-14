Arbeloa: «Es una suerte tener a Vinicius conmigo»

Álvaro Arbeloa atendió a los medios de comunicación tras la goleada que endosó el Real Madrid a la Real Sociedad en el estadio Santiago Bernabéu. Vinicius, por partida doble, Gonzalo y Valverde hicieron los goles de los madridistas, que serán líderes, como mínimo, hasta lunes, cuando el Barcelona se mida al Girona en Montilivi.

Arbeloa comenzó analizando la victoria: «Ha sido un gran partido teniendo en cuenta el rival y la racha que traían. Hemos hecho una gran semana de entrenamiento, nos hemos preparado muy bien y se ha visto reflejado en el campo».

«Sabíamos que ellos iban a ser un equipo muy agresivo y nos iban a presionar alto. Son el equipo que más contragolpes sabe hacer y queríamos controlar sus transiciones», añadió.

Sobre el partido de Arnold, fue claro: «Tampoco vamos a descubrir a Trent ahora. Es un jugador muy inteligente en el campo, ve muy bien el espacio y entiende muy bien lo que yo quiero en el campo. Tiene un golpe maravilloso y nos da mucho asociándose en largo. No lo voy a descrubir yo ahora».

Por otro lado, habló del encuentro contra el Benfica: «Tenemos muy reciente el partido que jugamos en Lisboa. El ambiente y la agresividad de los equipos de Mourinho van a ser espectacular y tenemos que mentalizarnos para lo que nos espera. Vamos prevenidos de la dificultad del partido. Tenemos que hacer un gran partido allí. Hay que salir a ganar. Lo tenemos muy reciente y sabemos lo complicado que va a ser».

«Es una estrutura que usan muchos equipos. Con el tipo de jugadores que tenemos luego podemos transitar y hacer contragolpes. Esta semana hemos podido trabajar. Tenemos mucho margen de mejora y estamos muy contentos. El trabajo en equipo es fundamental. Lo estamos haciendo bien, aunque queda mucho por mejorar», comentó sobre el esquema.

Arbeloa habló de Vinicius: «Está haciendo partidos de muchísimo nivel. Es un jugador que va más allá de los números por lo que condiciona. Es uno de los mejores jugadores del mundo, una suerte poder entrenarle y un chico fantástico. Es una suerte tenerle conmigo».

El entrenador del Real Madrid puso en valor el trabajo defensivo: «Hemos hecho un gran partido, como en Valencia. La primera parte se vio un equipo nás suelto y con movilidad. Hemos trabajado muy bien durante la semana. La Real Sociedad ha hecho nuestro papel y nosotros el de otros equipos, que hemos tenido una semana limpia de trabajo para trabajar».

«Está muy bien. Mbappé llega con estas molestias en la rodilla desde hace bastante tiempo. Hemos decidido no correr riesgos para llegar bien al martes», comentó sobre el francés. A la hora de ser cuestionado sobre Carvajal, fue claro: «Ha dado el primer paso para empezar a ser titular. Me ha gustado mucho la ovación que le ha dado el Bernabéu».

«Es el oficio de ser defensa. Tiene 20 años, tiene que seguir creciendo y cogiendo experiencia. No es fácil ser defensa aquí», comentó sobre Huijsen. «Esto va a ser my largo, pero es una batalla que va a ser larguísima. Hay que mejorar en todas las fases. No queda otra cosa que pensar en el martes e ir afrontando cada partido con el objetivo de ganar», finalizó.