El Real Madrid se pegó un homenaje contra la Real Sociedad en el mejor momento posible. Es cierto que los donostiarras, que encadenaban nueve partidos sin conocer la derrota, venían cansados tras el esfuerzo realizado en la ida de las semifinales de la Copa del Rey contra el Athletic, pero los blancos estuvieron especialmente inspirados en el mejor momento, justo cuando se juegan muchas de sus opciones de ganar títulos este curso.

Si bien es cierto que en febrero no se va a Cibeles a celebrar título, sí se puede empezar a aspirar a ellos. Y este partido contra la Real Sociedad, donde el Real Madrid ha sabido ganar y gustarse sin la necesidad de forzar a Mbappé, que pudo descansar su rodilla izquierda en el banquillo, es la mejor prueba de ello.

Vinicius tira del carro

Los penaltis hay que meterlos y sus goles valen igual. Vinicius disfrutó de dos penas máximas contra la Real Sociedad y transformó ambas. En un día en el que Mbappé no fue de la partida y vio la victoria madridista desde el banquillo, el brasileño se echó el equipo a la espalda para ser el líder madridista.

El Real Madrid mete presión

Con la victoria contra la Real Sociedad, el Real Madrid se pone líder, de momento, de la clasificación. Y lo será hasta, como mínimo, el próximo lunes, cuando el Barcelona se verá las caras contra el Girona en Montilivi. Los azulgranas llegan a este encuentro tocados tras ser goleados por el Atlético. Y, curiosamente, en este escenario, los madridistas perdieron la primera posición de la clasificación en favor de los catalanes en diciembre.

Gonzalo es de centro

Por mucho que se empeñe Arbeloa en ponerle en una banda para hacer hueco a un Mbappé que tiene claro que cuando juega lo tiene que hacer por el centro, el canterano, al que se le caen los goles, brilla cuando juega de delantero dentro. Así lo hizo contra la Real Sociedad y, a los cinco minutos, ya estaba celebrando tras aprovechar un excelente centro de Trent.

Gonzalo volvió a demostrar que tiene un olfato goleador a la altura de muy pocos en ese vestuario. Posiblemente, solo superado por Mbappé, que con molestias en la rodilla fue suplente contra los donostiarras. El canterano es más que válido, pero en su posición.

El estreno liguero de Valverde

Valverde hizo su primer gol en Liga esta temporada ante la Real Sociedad. Tras estrenarse en la Supercopa de España con una diana para el recuerdo frente al Atlético, marcó el segundo del curso contra los donostiarras ejecutando a la perfección un disparo desde la frontal, imposible de parar para un Remiro que llegó a tocar el esférico, pero fue insuficiente.

El uruguayo ha regresado al centro del campo, donde más disfruta. La vuelta de Trent Alexander-Arnold ha permitido a Arbeloa volver a poner al charrúa en la medular, donde se siente más cómodo y donde es capaz de sacar su mejor fútbol.

Huijsen se quitó una mochila

Cometió un error grave el central del Real Madrid al hacer un claro e innecesario penalti cuando los blancos dominaban en el marcador gracias al gol inicial de Gonzalo García. El internacional español midió mal y cometió una pena máxima que transformó Oyarzabal mientras el madridista se lamentaba y negaba con la cabeza reconociendo su error.

La parte positiva es que, primero, el Bernabéu, y después sus compañeros, estuvieron muy cerca de él mostrándole su apoyo. La afición madridista respondió con aplausos cada vez que tocó el balón, mientras que los jugadores del equipo blanco, en concreto Tchouaméni, Rüdiger y Arda Güler, se acercaron a darle la mano y ánimos cuando Vinicius fue víctima de un penalti que transformó.

Las notas del Real Madrid