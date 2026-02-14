Gonzalo, Vinicius y Fede Valverde alegran al Real Madrid: tres goles para ser líderes de Liga

Gonzalo aprovecha los minutos y Vinicius vuelve a marcar. Los dos delanteros del Real Madrid volvieron a demostrar que tienen gol y ambos anotaron los tantos del conjunto blanco en la primera parte. A los cinco minutos del encuentro ante la Real Sociedad, Gonzalo marcó un golazo, tocando un poco el balón, de forma precisa, para que Remiro fuera incapaz de llegar al esférico. Gonzalo se aprovechó también de un exquisito pase de Trent Alexander-Arnold, brillante en la asistencia.

Después, en el 25′ (y tras marcar la Real Sociedad el 1-1), Vinicius anotó un penalti para poner el 2-1. Y en el minuto 31, Fede Valverde marcó otro golazo, con un gran disparo desde la frontal del área.

Gonzalo se reencontró con el gol con el Bernabéu, donde hizo un hat-trick esta temporada ante el Betis, aprovechando la titularidad que le brindó Arbeloa. Ante la ausencia de Mbappé, que no jugó este encuentro de inicio por la lesión, el delantero madrileño aprovechó esos minutos.

El canterano tocó un poco el balón, lo justo para que Remiro, portero de la Real Sociedad, no pudiera llegar. También hay que destacar el pase de Trent Alexander-Arnold, al que Arbeloa dio confianza desde la titularidad, que puso una asistencia perfecta. Buen entendimiento entre los dos para marcar el primer gol del Real Madrid ante la Real Sociedad en el minuto cinco de este encuentro de la 24ª jornada de Liga.

Tras ello, Oyarzabal empató el encuentro para la Real Sociedad al anotar un penalti que cometió, de forma clara, Huijsen en una falta sobre Yangel Herrera. Unos minutos después, fue la Real Sociedad la que hizo un claro penalti también sobre Vinicius. El brasileño fue el encargado de anotar la pena máxima y poner el 2-1 en el Bernabéu.

Para sumarse a la fiesta del Real Madrid en la primera parte, en el minuto 31, Fede Valverde anotó otro golazo, con un disparo desde la frontal del área muy al estilo del uruguayo.

Real Madrid – Real Sociedad

En este encuentro entre Real Madrid y Real Sociedad en el Santiago Bernabéu, los blancos se juegan dormir líderes esta noche y la del domingo, ya que el Barcelona juega el lunes esta jornada ante el Girona. El Real Madrid comienza contra la Real Sociedad diez días en los que pondrá en juego parte de sus opciones de la temporada, ya que después tendrá el doble encuentro ante el Benfica de playoffs de Champions, mientras que la próxima semana jugará en Liga en un campo tan difícil como El Sadar de Pamplona.

Para este encuentro, Arbeloa confió en Gonzalo ante la ausencia de Mbappé, que no juega por lesión. Acompañó en el ataque al canterano Vinicius, con Valerde regresando al centro del campo. Gonzalo lleva 11 goles con el Real Madrid, todos ellos coincidiendo con que Mbappé no estaba en el campo.