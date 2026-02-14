¿Por qué no juega Kylian Mbappé contra la Real Sociedad?

Kylian Mbappé no es titular hoy con el Real Madrid ante la Real Sociedad. El delantero francés llegaba con molestias a este partido tras una semana en la que sintió que algo no estaba bien en su rodilla. Esto le llevó a entrenar al margen tanto el miércoles como el pasado jueves y, pese a ejercitarse con sus compañeros este viernes, Álvaro Arbeloa ha preferido mimarle y dejarle en el banquillo, reservándole en un primer momento y dejándole como comodín a expensas del resultado que se pueda ir dando.

Fue este miércoles cuando saltaron todas las alarmas con Kylian Mbappé. El francés no saltaba al verde de Valdebebas con el resto de compañeros y el motivo era su rodilla izquierda, la misma que le ha dado problemas en otros momentos de la temporada. Ya le pasó en partidos importantes, como ante el Manchester City. También durante la Supercopa de España.

En el Real Madrid tienen claro que se tomarán todas las precauciones posibles con Mbappé, no se le quiere forzar. El miércoles comenzó a sonar la alarma y el jueves no se apagó. Las molestias seguían y desde el club se priorizó un trabajo específico en el gimnasio para prevenir cualquier tipo de molestia o sobrecarga.

Este pasado viernes el francés entrenó con normalidad con sus compañeros y parecía que se habían apagado todas las alarmas. No había lesión y tampoco preocupación. Pero este sábado, al ver la alineación titular del Real Madrid ante la Real Sociedad, ni rastro de Mbappé.

Gonzalo y Vinicius son titulares en el frente de ataque del Real Madrid ante la Real Sociedad, en lugar de Mbappé, al que sustituye en el once un hombre de la medular, que conforman esta noche Valverde, Arda Güler, Tchouameni y Camavinga. Carreras, Huijsen, Rudiger y Trent completan un once que tiene en portería a Courtois.

En cualquier caso, Mbappé estará en el banquillo ante la Real Sociedad y Álvaro Arbeloa podrá contar con él en cualquier momento. El francés está apto, recuperado de cualquier molestia, pero se ha optado por cuidarle para prevenir males mayores en este partido.

Mbappé y su importancia en el Madrid

Kylian es uno de los grandes líderes del vestuario del actual Real Madrid. Su capacidad goleadora está fuera de toda duda. Solamente en Liga ya suma 23 goles y 4 asistencias en 22 partidos disputados, todos excepto uno como titular. Sus números son más llamativos aún en Champions League, donde en 7 partidos disputados ha marcado 13 goles. En el partido de Copa y el de Supercopa disputado esta temporada suma 2 goles y 1 asistencia, ambos logrados en el choque copero.

El francés solamente se ha perdido cuatro partidos esta temporada. Ante el Manchester City, donde fue suplente; ante el Atlético de Madrid en Supercopa y ante el Betis en Liga, ambos por su problema de rodilla; y ante el Albacete en Copa. Fue titular en todos los partidos que disputó esta temporada excepto en uno, en la final de la Supercopa de España ante el Barcelona, donde salió a falta de un cuarto de hora por los mismos problemas mencionados, malestar en su rodilla.