Mbappé amenaza el récord goleador de Cristiano Ronaldo

Kylian Mbappé está firmando una temporada descomunal con el Real Madrid y sus cifras goleadoras ya lo sitúan entre los grandes registros históricos del club. De hecho, en Mestalla el propio Arbeloa no descartó que puda mirar a los ojos a Cristiano Ronaldo. Palabras mayores. El delantero francés acumula 38 goles en lo que va de curso, repartidos entre la Liga (23), la Champions (13) y la Copa del Rey (2), con unos promedios que hablan por sí solos: más de un gol por partido en el campeonato doméstico (1,04) y cerca de dos por encuentro en Europa (1,85). Un rendimiento sobresaliente que invita a hacerse una pregunta inevitable: ¿hasta dónde puede llegar el francés de aquí a final de temporada?

Una estimación estadística elaborada por Betfair sitúa al internacional francés en una horquilla que va desde los 49 goles en el escenario más pesimista hasta los 62 en el más optimista. Se trata de un cálculo realista que tiene en cuenta múltiples variables deportivas y contextuales para proyectar su producción goleadora en el tramo decisivo del curso.

El punto de partida es el rendimiento real del jugador, medido en goles por partido, al que se le aplican correcciones conservadoras para evitar que rachas puntuales inflen las previsiones, especialmente en la Champions. En este sentido, Mbappé es favorito para acabar como máximo goleador del torneo continental, con una probabilidad cercana al 57%. Además, el modelo distingue entre competiciones y ajusta la dificultad conforme avanzan las rondas europeas, asumiendo una exigencia creciente desde octavos hasta una hipotética final.

Otro factor clave es la disponibilidad del futbolista. En las estimaciones se descuenta un número razonable de partidos que Mbappé podría perderse por lesión, sanción o gestión de cargas, basándose en su historial profesional, que refleja una media de ausencias del 11-12% desde 2016. A ello se suma el recorrido del Real Madrid en la Champions, determinante para el volumen total de partidos que el delantero podría disputar.

El mejor Mbappé

En el escenario más optimista, con el conjunto blanco alcanzando la final europea y Mbappé manteniendo un alto nivel de acierto, el francés podría llegar hasta los 62 goles. Una cifra que le permitiría competir directamente con el mejor registro de Cristiano Ronaldo en una sola temporada con el Real Madrid, los 61 tantos que el portugués firmó en la campaña 2014-2015.

Un escenario intermedio, con eliminación en cuartos de final y una ligera bajada de rendimiento, situaría al delantero en torno a los 55 goles, mientras que la previsión más negativa, con una eliminación temprana en Champions y menor participación, dejaría a Mbappé con unos notables 49 tantos. Incluso en este caso, superaría los registros de su primera temporada como madridista.

Sea cual sea el desenlace, los números confirman que Mbappé está protagonizando una campaña histórica y que su techo goleador dependerá tanto de su estado de forma como del camino que recorra el Real Madrid en Europa. El reto, ahora, es convertir las proyecciones en realidad sobre el césped.