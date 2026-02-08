Arbeloa: «Lo de Cristiano era algo extraterrestre, pero lo de Mbappé…»

Álvaro Arbeloa atendió a los medios de comunicación tras la victoria del Real Madrid contra el Valencia en Mestalla. Los blancos volvieron a jugar mal al fútbol, pero sumaron tres puntos muy importantes gracias a los goles de Carreras y Mbappé. Lo madridistas siguen a un punto del Barcelona en la clasificación.

«Sabemos siempre que venir a Mestalla es como ir al dentista. Ellos también tenían exigencia. Un partido muy bueno de los jugadores, a seguir trabajando y ganando», comenzó el entrenador del Real Madrid. «Todos sabemos lo que es venir a este campo, el ambiente y las ganas que le ponen contra el Real Madrid. Lo hemos sabido solventar, controlando el partido. Courtois no ha tenido que hacer ninguna parada. A partir de aquí a seguir mejorando», añadió.

«El gol de Carreras demuestra que hacia arriba es un jugador con mucho talento. De Kylian ya se nos acaban los adjetivos, pensábamos que no íbamos a ver nada igual a Cristiano y este va en camino», aseguró Arbeloa.

«Ahora mismo es el mejor jugador del mundo por lo que está demostrando. Parecía que lo de Cristiano era algo extraterreste, pero aunque le queda un largo camino, si alguien le puede superar es Kylian», añadió.

Al ser preguntado por Valverde, fue claro: «Yo soñé que donde es feliz es en el centro del campo y donde más rendimiento podemos sacarle. Hay que dar mucho mérito al partido de David. Es una noticia fabulosa para toda la cantera del Real Madrid. Trent, tras mucho tiempo parado, iremos con mucha cautela y calma».

Arbeloa también habló sobre Carvajal y su situación: «A Dani cada vez le voy viendo mejor en los entrenamientos, no pienso correr ningún riesgo. Él ha trabajado en los días libres, dentro del vestuario es el primero que da una palabra de más antes de los partidos y después, siempre le escuchas a él, es importante tener una referencia como él en el vestuario, va a encontrar su mejor nivel y seguro que cada vez le queda menos para que esa importancia que va a tener sea más relevante».

«Es una de las cosas. Seguro que podemos elevar nuestro nivel de juego en brillantez. Tenemos mucho margen de mejora. Pero un equipo se construye desde la solidez, el compromiso. Courtois no hizo ninguna parada. Entrega, compromiso, sacrificio. Esos valores lo han vuelto a demostrar el Madrid hoy», finalizó analizando que Courtois no tuvo trabajo en Mestalla.