La reacción de Mourinho tras un paradón de Courtois: «La p*** que lo parió, el mejor del mundo»

Jose Mourinho se reencontró con el Real Madrid en la Champions League y vivió en sus carnes lo que es tener a Thibaut Courtois de tu lado. El portero belga hizo un paradón a Prestianni en el minuto 20 que despertó una reacción clara e inequívoca del ex entrenador madridista. «La p*** que lo parió, el mejor del mundo», se le pudo leer en los labios.

La reacción de Mourinho a la parada antológica de Courtois Es imposible no quererle. pic.twitter.com/N4MAgIhf0F — madridistas en apuros (@madridenapuros) January 28, 2026

El técnico del Benfica se jugaba la vida contra el Real Madrid e hizo una primera media hora muy meritoria arrinconando al equipo de Arbeloa. Courtois, sin embargo, apareció nuevamente para salvar a su equipo desesperando a un Mourinho que sabe perfectamente de las capacidades del belga al haber sido su pupilo en su etapa en el Chelsea.

Los últimos grandes éxitos del Real Madrid en la Champions League han estado altamente vinculados a un Courtois que hizo dos finales memorables en las ediciones de 2022 y 2024 y que terminaron por ver a los blancos como campeones. El belga dio de su medicina a un Mourinho que se rindió a su talento.