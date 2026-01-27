Arbeloa: «Mourinho siempre fue, es y será ‘uno di noi’»

Álvaro Arbeloa atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrenta a Benfica y Real Madrid en la última jornada de la fase liga de la Champions. Los blancos necesitan ganar para asegurar su posición dentro del top-8 de la máxima competición continental. Empatando, lo lograrían de manera virtual, mientras que una derrota los metería en un lío.

Arbeloa comenzó analizando la importancia del partido contra el Benfica: «Para nosotros es un partido importantísimo. Necesitamos los tres puntos ante un grandísimo equipo. Incluso si viniese con el de la Youth League tiene una dificultad enorme. Ya he avisado a los jugadores. SI queremos ganar, debemos estar muy concentrados y jugar al límite los 90′. La dificultad de mañana será máxima».

Sobre las palabras de Mourinho, comentó la siguiente: «Sí, sí, claro. No me he perdido la rueda de prensa del mister. No me las perdí cuando era jugador y poníamos en el vestuario todas… y no lo he hecho hoy. Un orgullo tremendo escuchar todo lo que ha dicho de mí. Emocionado y feliz, porque ha sido para mí mucho más que un entrenador. Sobre todo a nivel personal, ha sido muy importante durante toda mi carrera. Hoy en día, también le considero un gran amigo. Desde aquí, agradecerle todas las palabras. Muchas ganas de verle mañana y darle un fuerte abrazo. El Real Madrid ganó mucho, pero las bases fueron suyas. Por eso fue, es y será ‘uno di noi’».

A la hora de ser cuestionado sobre la influencia de Mourinho en su etapa como entrenador, explicó lo siguiente: «Es un espejo, por supuesto. Lo dije el primer día: no habrá nunca nadie como Jose. Cualquiera que lo quiera imitar, fracasará. Y eso yo lo he entendido desde el primer día. Mi éxito será ser yo mismo. Y evidentemente, dentro de ese ‘ser Álvaro Arbeloa’, hay una parte importante de su influencia, así como de todo lo que significó. Y pude aprender a nivel comunicativo y táctico. Pero bueno… aquí estamos. Mañana nos veremos las caras y sé que querrá ganar, porque conozco lo competitivo que es. Pero yo también. Y lo más importante van a ser esos 90’».

También comentó el contacto que mantiene con el luso: «Evidentemente, hemos mantenido el contacto. Tampoco te voy a engañar: sé quien es Mourinho, cómo debe tener el móvil. Entenderéis por qué cambia tanto de número. He intentado ‘molestarle’ lo menos posible. Pero es uno de esos amigos que puedes estar mucho tiempo sin hablarle, que un día le llamas a las 03:00 y estoy seguro que respondería. Y para cualquier cosa que necesitase. Esa es la relación con Jose. Hemos mantenido el contacto, pero he intentado no ser muy pesado».

Por otro lado, habló del vestuario que se ha encontrado: «Yo te puedo hablar de los 15 días que llevo. Desde que he llegado, he visto un grupo de jugadores muy comprometidos, predispuestos a escuchar y trabajar. A ir haciendo lo que hablamos. Y eso es lo que se está bien. Aún tenemos mucho margen de mejora y tenemos que ser, si queremos aspirar a todo, un equipo que haga muchas cosas y bien. Eso requiere trabajo, entrenamientos. Pero a día de hoy, tiene mucho mérito lo que están haciendo los jugadores»

Arbeloa también habló de Bellingham: «No es que haya sido una sorpresa, pero desde que he llegado el primer día he visto a un jugador con mucha calidad y que quiere ser líder y un ejemplo. Corre lo que no está escrito y está trabajando. El otro día le tuve que decir que dejara de correr. Estoy muy orgulloso de tener un jugador como Jude. Dentro del campo puede hacer muchas cosas bien y que nos puede dar muchas cosas. Va a ser la piedra angular del Real Madrid durante muchos años, por lo que no puedo estar más contento».

Sobre la vuelta de entrenar en el escenario del partido, comentó lo siguiente: «Me parecía importante venir aquí, un estadio que nos trae tan buenos recuerdos. Creo que para los jugadores era bueno estar aquí hoy, pero no creo que sea ni mejor ni peor que la decisión de otros jugadores.

A la hora de recordar la Décima, comentó lo siguiente: «La Séptima también fue un momento clave. La Décima supuso el comienzo de una de las dos épocas más importantes en la historia del Real Madrid. No nos puede traer más que buenos recuerdos a todos y ojalá mañana nos volvamos con una victoria».

«Me siento muy responsabilizado y en esta silla sólo se puede disfrutar, está para eso. La disfrutas desde el primer día hasta el último. Eso estoy intentando hacer. Hay que sacar lo mejor de los jugadores. Cuando te dedicas a lo que te gusta lo tienes que disfrutar al máximo. Los resultados llegan así», comentó.

A la hora de hablar de Güler y su peso en el centro del campo, explicó lo siguiente: «Puedo hablar de lo que estoiy viendo y veo un jugador con muchas condiciones. Tiene un gran cambio de orientación. Es muy joven, pero está trabajando muchísimo. Está terminando los partidos muy cansado por su implicación defensiva, pero queremos aprovecharnos del talento qur tiene. Va a tener que seguir creciendo y cuando lleguen los partidos de máxima exigencia seguro que nos va a aportar y será importantísimo a nivel mundial».

A la hora de quedarse con el entrenador que más le ha marcado, dejó claro que está «muy agradecido a todos los entrenadores». «Desde que era muy pequeño, pasando por Caparros, que le agradezco sus palabras y me dio confianza, Benítez en el Liverpool y volví al Real Madrid para coincidir con grandísimo entrenadores. También en España. He tenido entrenadores buenísimos y muy distintos. Eso te enseña el fútbol, que no se llega al éxito sólo de una manera».