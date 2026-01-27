Convocatoria del Real Madrid contra el Benfica: Tchouaméni regresa a una lista sin Trent y Rüdiger

La convocatoria del Real Madrid para el encuentro que enfrenta a los blancos contra el Benfica en la última jornada de la fase liga de la Champions tiene como gran novedad el regreso de Tchouaméni. El francés no pudo estar ante el Villarreal al tener que cumplir un partido de sanción por acumulación de amarillas en la Liga, pero no se perderá el encuentro contra los lusos. El francés será titular en el centro del campo.

En cuanto a las bajas, Álvaro Arbeloa no podrá contar con Militao, Mendy, Rüdiger y Trent Alexander-Arnold. Al brasileño todavía le quedan varias semanas de recuperación. No se espera que pueda estar disponible hasta finales del mes de marzo. Por otro lado, el francés ya corre sobre el césped de Valdebebas, pero sigue con su proceso de recuperación.

Por otro lado, los que más cerca están de volver a la convocatoria del Real Madrid son Rüdiger y Trent Alexander-Arnold. Ambos están en la recta final de su recuperación. Se espera que el inglés pueda regresar este fin de semana para el encuentro contra el Rayo Vallecano, mientras que el alemán apunta al partido contra el Valencia, que se celebrará en dos semanas en el estadio de Mestalla.

Arbeloa recupera la tradición

El Real Madrid de Álvaro Arbeloa volverá a entrenar en el escenario de los partidos cuando los blancos jueguen en Champions a domicilio. Por lo tanto, los blancos se ejercitarán en Da Luz este martes a las 19:00 horas portuguesas, una hora más en la España peninsular. El salmantino recupera una dinámica que se había roto con Xabi Alonso.

Esta temporada, con Xabi Alonso al frente, el Real Madrid se entrenó en Valdebebas y viajó después a la ciudad donde se jugó el partido en Liverpool y Atenas, mientras que se tuvo que ejercitar en el escenario del encuentro en Almaty, ya que los madridistas viajaron un día antes de lo habitual a Kazajistán.

Xabi Alonso era partidario de entrenarse en Valdebebas y no en el escenario de los partidos por comodidad y privacidad, puesto que estaba convencido de que en los estadios de los equipos rivales las opciones de ser espiado eran mucho mayores.

El Real Madrid viaja a Lisboa este martes 27 de enero a las 12:00 horas, con llegada prevista a las 12:25 horas portuguesas. Los blancos se hospedan en el Lisbon Marriott Hotel. Además, la comida de directivas se celebrará el miércoles a las 13:00 horas en el Feitoria Restaurant. Los madridistas regresarán a la capital de España una vez finalice el partido, sobre las 23:45 horas.

Convocatoria del Real Madrid

Porteros: Courtois, Lunin y Fran González.

Defensas: Carvajal, Alaba, Asencio, Carreras, Fran García, Huijsen y Diego Aguado.

Centrocampistas: Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Ceballos y Cestero.

Delanteros: Vinicius, Mbappé, Rodrygo, Gonzalo, Brahim y Mastantuono.