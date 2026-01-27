Mourinho regresa al camino del Real Madrid: un reencuentro que nunca fue opción

Otra vez Mourinho. El entrenador luso se cruza en el camino del Real Madrid en la última jornada de la fase liga de la Champions. El técnico, que dirigió a los madridistas entre 2010 y 2013, no se encuentra con los blancos en un terreno de juego desde agosto de 2017, cuando se enfrentaron en la final de la Supercopa de Europa que se disputó en Skopje, Macedonia. Los madridistas, con Zidane en el banquillo, ganaron aquel título. Mourinho se vuelve a reencontrar con el Real Madrid.

Desde que Mourinho dejó de ser entrenador del Real Madrid en 2013 siempre se ha rumoreado con su regreso al club blanco. En este tiempo, Ancelotti, Benítez, Zidane, Solari, Xabi Alonso y, ahora, Arbeloa han sido los dueños del banquillo madridista, pero jamás se produjo el regreso de un entrenador que no dejó a nadie indiferente en su etapa en el Santiago Bernabéu.

La realidad es que Mourinho nunca regresó al Real Madrid para vivir una segunda etapa porque nunca fue una opción. La cúpula madridista jamás tuvo en sus planes fichar de nuevo al de Setúbal, ni siquiera en el verano de 2021, cuando tras la marcha de Zidane en los despachos de Valdebebas se buscaba técnico. Finalmente, Ancelotti fue el elegido.

En su etapa como entrenador del Real Madrid, Mourinho ganó la Liga de los récords, la Copa del Rey más vibrante de la historia, con una final para el recuerdo contra el Barcelona en Mestalla, y una Supercopa de España. También disputó tres semifinales de Champions, pero los azulgranas, el Bayern en una tanda de penaltis que marcó a una generación y el Borussia Dortmund le privaron de ganar la ansiada Décima, que llegaría justo después de su marcha, precisamente en Da Luz, escenario del partido.

Mourinho, en estos años, también dejó una forma de entender el fútbol y la vida que tiene tantos admiradores como detractores. El mourinhismo se instaló en el club blanco gracias a un entrenador que, bajo el mandato de Florentino Pérez, puede presumir de haber sido el técnico con más voz y voto dentro de un Real Madrid donde los jugadores siempre están por encima de los entrenadores. El último ejemplo, con Xabi Alonso, lo demuestra.

Arbeloa, su ‘alumno’ aventajado

Mourinho y Arbeloa mantienen una excelente relación desde que ambos cruzaron sus caminos en el Real Madrid. El portugués fue el entrenador del conjunto blanco entre 2010 y 2013, mientras que el actual técnico madridista fue el mayor exponente del llamado mourinhismo. Nadie lo entendió y defendió como el salmantino.

Ambos mantienen una excelente relación desde ese momento y Arbeloa, siempre que tiene la oportunidad, muestra su admiración por el técnico portugués. «Sabéis todos lo que significa Mourinho para mí y cuando habla siempre intento escucharlo y analizarlo», aseguraba recientemente el entrenador madridista.