Este alumno necesita mejorar y el Real Madrid se mete en un lío

Mourinho contra Arbeloa. Uno de los niños contra el espejo donde mirarse para empezar a cimentar su carrera como entrenador, que recién empieza. Ambos saltaban a Da Luz y se fundían en un sentido abrazo. La admiración y, sobre todo, el cariño eran mutuos y palpables. Ambos se respetan y se quieren desde que la vida les unió en Valdebebas allá por 2010.

Luego, la pelota empezó a rodar por el césped de Da Luz y la amistad y el cariño se aparcaron durante 90 minutos. Y aquí, el maestro, es decir, Mourinho, comenzó a dejarle claro a su alumno que todavía tiene camino que recorrer. Es cierto que Arbeloa se encontró con un gol de Mbappé a su favor, pero también es verdad que era injusto, ya que los lusos, que terminaron yéndose al descenso ganando 2-1, estaban siendo muy superiores.

El paso por los vestuarios no mejoró al Real Madrid y sí se mantuvo activado un Benfica que llegó a hacer el tercero. En ese momento, casi de inmediato, Arbeloa movió el banquillo para dar entrada a Camavinga por un Tchouaméni amonestado y a Rodrygo por Mastantuono. Rápido, quién si no, Mbappé, recortó la diferencia para recuperar el pulso madridista.

Pero iba a dar igual, el Real Madrid de Arbeloa terminó desquiciado, con nueve, en la repesca y recibiendo el gol de un portero. Habrá que intentar entender algunas decisiones del salmantino, que naufragó en la tormenta perfecta lisboeta, al igual que unos jugadores que, espejismo a parte, siguen sin estar a la altura del escudo del 15 veces campeón de Europa.

Fuera del top-8

El Real Madrid se queda fuera del top-8 y tendrá que jugar el playoff de la Champions. Otra vez, como la temporada pasada. Los blancos lo tenían todo en su mano, pero no fueron capaces ni siquiera de empatar en Lisboa para asegurar una de esas posiciones. Se medirán al Benfica o al Bodo Glimt.

Un debate que no existe

Hay quien quiere abrir un debate sobre la banda derecha del Real Madrid, pero mientras se demuestre lo contrario, el mejor jugador, el más capacitado y el más peligroso para ocupar ese costado es Rodrygo Goes. Es cierto que Mastantuono tuvo un partido bueno contra el Mónaco y que se sacrifica mucho por el colectivo, pero la presencia del brasileño en el terreno de juego lo cambia absolutamente todo.

Courtois evitó una hecatombe

El belga sostuvo al Real Madrid en la medida de lo imposible. Y es que paró en Da Luz todo lo parable y algo más, pero la defensa madridista hizo tantas aguas, en consonancia con la intensa lluvia que cayó sobre el feudo lisboeta, que finalmente terminaron batiéndole. Se reía Mourinho tras una grandísima intervención del belga… era reír o llorar.

Las notas del Real Madrid