Courtois suelta un palo a Xabi Alonso: «Algo está encajando mejor ahora»

Thibaut Courtois compareció tras la victoria del Real Madrid ante el Villarreal que permitió a los blancos recuperar el liderato en la Liga. El portero, además, deslizó que el equipo está ahora con más confianza respecto a la época con Xabi Alonso. El guardameta dejó claro que el mensaje de Arbeloa llega mejor ahora a la plantilla.

«Cada entrenador tiene su manera de entrenar, pero quizá algo está encajando mejor ahora. Hay que seguir dándole fuerte para tener alegrías a final de temporada», dijo el portero sobre si el buen momento del Real Madrid está relacionado con el cambio de entrenador.

«Al final estamos adaptándonos cada vez mejor a las ideas del míster y como equipo juntos estamos mejorando todos. Cuando se gana todo es confianza y todo fluye mucho mejor», añadió un Courtois que confesó que hicieron el plan tal y como lo había trazado Arbeloa. «Desde el inicio tuvimos la iniciativa e hicimos lo que nos pidió el míster. Es un equipo muy estrecho, quisimos abrir el campo y les tuvimos que hacer bascular con una buena presión», explicó.

El portero dio crédito a la gran actuación del Villarreal. «Los partidos contra ellos suelen ser duros, pero hoy hemos defendido muy bien. Creo que hemos resuelto muy bien como equipo y eso nos va a ayudar para hacer lo mismo contra el Benfica. Allí tenemos que ganar para asegurarnos el top-8 de la Champions. Luego tendremos tiempo si hacemos deberes de ponernos perfectos para el último tramo de la competición», comentó.

Por otra parte, el belga quiso incidir en que el Real Madrid es una piña en la actualidad. «Hemos tenido siempre unión, pero cuando las cosas se ponen difíciles ayudamos. Estamos todos remando en la misma dirección.El futbol es un deporte de equipo y el equipo tiene que destacar antes que las individualidades», dijo.

Finalmente, Courtois no eludií elogios para sus compañeros atacantes. «Mbappé y Vini son un terror para las otras defensas. Los puedes parar unos minutos, pero al final tienen tanta claridad y desborde que no pueden contenerles. Espero que puedan seguir dándonos grandes alegrías porque hoy estuvieron muy bien», zanjó.