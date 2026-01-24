Arbeloa: «Este equipo va para más, no pienso que este sea su techo»

Álvaro Arbeloa compareció ante los medios de comunicación tras la victoria del Real Madrid frente al Villarreal en el estadio de La Cerámica. Los blancos sumaron tres puntos muy importantes ante los amarillos para dormir líderes a la espera de lo que haga este domingo el Barcelona frente al Oviedo. Mbappé hizo los goles de la victoria en la segunda mitad.

«Sin duda lo que más me ha gustado es el compromiso de todos, el trabajo, algo que he visto desde el primer día y tenemos que mantener. Gracias al trabajo de los chicos», comenzó Mbappé.

«Es cierto que tampoco hemos tenido muchos días para trabajar, han sido más de recuperación. Con más tiempo será todo mucho más fácil e irá rodado. Son jugadores que a poco que les ordenes y les digas lo que queremos de ellos salen bien las cosas», añadió.

A la hora de ser preguntado por Mbappé y Vinicius, fue claro: «Son los mejores jugadores del mundo. Son dos jugadores muy desequilibrantes. Intentamos que toquen cuantos más balones mejor. No voy a descubrirlos ahora mismo. Están muy comprometidos, son los dos primeros que están apretando, con esfuerzo y solidaridad. Muy bien que la recompensa llegue en forma de goles. Estamos bien a un gran a Vinicius. Es una suerte el trabajo que está haciendo».

También tuvo un guiño para el duelo del miércoles contra el Benfica en la Champions: «Para el madridismo será un estadio muy especial» Mañana a entrenar y preparar ese partido de Champions».

«El compromiso de los jugadores ha sido indiscutible. Sabíamos que era una de las salidas más complicadas y estamos muy contentos», aseguró. «Ahora hay que seguir trabajando. Hemos dado una versión muy sólida, pero tenemos margen de mejora. Llevamos muchos entrenamientos juntos. Hay que mejorar desde esta solidez y desde este trabajo. Este equipo va para más, no pienso que este sea su techo», añadió.

«No puedo ir contra la naturaleza de los jugadores. Hay que intentar aprovecharla. Tenemos jugadores muy veloces y debemos aprovecharlo. Cuando podamos correr lo vamos a hacer porque marcamos la diferencia», comentó sobre las contras.

A la hora de hablar de la carga emocional, fue claro: «Es lo primero, saber que vamos a estar juntos. Vamos a pasar por situaciones complicadas. Lo más importante es que estén unidos. Lo vimos con Vinicius, hoy con Brahim. Me he encontrado un grupo muy sano. Hay jugadores que no han participado pero esperan su oportunidad y están sumando».