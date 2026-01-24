Un señor equipo llamado Real Madrid

Será la mano de Arbeloa o las ganas de unos jugadores que, en muchos casos, nunca terminaron de casar con Xabi Alonso, pero la realidad es que este Real Madrid, dirigido por el salmantino, ha aprendido a presionar, a desprenderse y, en definitiva, a ser un equipo de fútbol.

El duelo contra el Villarreal fue el mejor ejemplo de esto. Los blancos se enfrentaban a un rival complicado, con buen trato de balón, pero fueron capaces de presionar para recuperar muchos balones en tres cuartos de campo, generando ocasiones de peligro y, a su vez, formando ataques peligrosos contra la portería amarilla.

El Real Madrid tenía una prueba de fuego en La Cerámica y la superó con nota. Sin Tchouaméni, un jugador clave, baja por sanción, mostraron un compromiso que debe ser el camino que debe seguir este Real Madrid de Arbeloa.

Y todo esto, además, con la siempre presencia de Mbappé. Tuvo pocas ocasiones contra el Villarreal, pero las que tuvo las facturó. Un balón suelto dentro del área y un penalti en el descuento permitió a los blancos sumar tres puntos capitales que, a la espera de lo que haga el Barcelona este domingo contra el Oviedo, les permite dormir líderes.

El Vinicius más canchero

No tardó Vinicius en empezar a tener sus más y sus menos con Soto Grado, árbitro del encuentro. Pronto, el colegiado dejó de pitarle faltas que, al parecer del brasileño, eran claras, lo que le generó una incomprensión que derivó en una discusión constante con el árbitro. Al mismo tiempo, la grada comenzó a calentarse contra el ‘7’, que terminó cobrando la venganza con el gol de Mbappé.

Vinicius fue capital en el tanto del francés, puesto que desbordó dentro del área, se fue de su marca y puso un balón abajo cuyo rechazo aprovechó Mbappé para hacer el 0-1. Tras el gol, Vini se dirigió a la grada pidiendo que le pitaran más.

ADN Asencio

Raúl Asencio está jugando con una fisura en la tibia tremendamente dolorosa. Lo pasa mal en cada partido, en el día a día, pero no va a parar. El canterano se está jugando sufrir una fractura del hueso por estrés, pero poco le importa, ya que lo más primordial para él en estos momentos es ayudar a ‘su’ Real Madrid. Los blancos sufren muchas bajas en defensa, y el canterano, mientras su físico se lo permita, va a seguir estando disponible para Arbeloa.

Mastantuono, fuera de control

El trabajo que aporta Franco Mastantuono dentro del terreno de juego es indiscutible. El argentino proporciona un equilibrio muy importante para los hombres de Arbeloa, ya que se desfonda en cada acción con el único objetivo de recuperar la pelota. De hecho, su debilidad aparece cuando el balón le llega a los pies, especialmente cuando debe controlar la pelota. No es capaz de ganar ninguna ventaja a la hora de parar el esférico, algo que debe pulir de manera urgente.

Salvador Carreras

Estuvo providencial Carreras a los 13 minutos, salvando un gol claro del Villarreal en la primera mitad. El gallego estuvo listo a la hora de ir al corte para mandar la pelota por línea de fondo. Una acción providencial que permitió a los madridistas mantener su portería a cero.

Las notas del Real Madrid