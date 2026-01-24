Mbappé siempre aparece: jugadón de Vinicius y definición de ‘killer’

Kylian Mbappé ya suma 20 goles en la Liga esta temporada. El francés mantuvo su idilio con el gol en el estadio de La Cerámica en el duelo entre Villarreal y Real Madrid. El ariete se aprovechó de una gran jugada de Vinicius quien desbordó a Pau Navarro para ganar la línea de fondo y centró con la zurda buscando a Mastantuono.

El balón no llegó al futbolista argentino porque Pape Gueyé, reciente campeón de la Copa África con Senegal, lo interceptó tirándose al suelo. En el rechace, Mbappé estuvo muy vivo para anticiparse a toda la defensa amarilla y anotar de punterazo con la zurda un gol de bella factura puesto que entró por debajo de las piernas de Luiz Júnior.

El delantero blanco suma ya 33 goles en toda la temporada entre todas las competiciones después de marcar el pasado martes un doblete ante el Mónaco en Champions. Mbappé abrió la lata en esa ocasión y también en esta complicada salida al estadio del Villarreal, tercero en la clasificación de la Liga.

Arbeloa puede sonreír tranquilo porque Kylian sigue igual de inspirado como en la época de Xabi Alonso. Ahora la principal diferencia es que Vinicius está más enchufado que nunca como demostró en la jugada del gol ganando la línea de fondo como antaño.