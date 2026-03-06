La UEFA sanciona al Real Madrid por racismo y amenaza de cierre parcialmente el Bernabéu

La UEFA ha informado de la sanción de un partido de clausura de un sector del estadio Santiago Bernabéu y una multa económica al Real Madrid por «comportamiento racista de su afición» en el partido de vuelta del playoff de la Champions que midió a los blancos ante el Benfica. Dicha clausura, que afecta al fondo de la tribuna sur, donde se sitúa la Grada Fans, queda suspendida. Es decir, se cumplirá en caso de reincidencia. Por lo tanto, el próximo miércoles ante el Manchester City no habrá ninguna grada clausurada.

Hay que recordar que en dicho encuentro, el Real Madrid echó del estadio a un aficionado por hacer saludos nazis y se le ha abierto expediente. Este comportamiento de dicho aficionado fue captado por la realización del encuentro y el club blanco intervino de inmediato.

Además, no se debe olvidar que la eliminatoria contra el Benfica ha estado marcada por el presunto insulto racista de Prestianni a Vinicius en el encuentro de ida que se celebró en Da Luz. La UEFA sigue investigando lo sucedido aquella noche para tomar una decisión sobre una posible sanción.

Comunicado de la UEFA

Se multa al Real Madrid C.F. con 15.000 € y se ordena el cierre parcial del estadio del Real Madrid C.F. (es decir, 500 localidades adyacentes de la tribuna sur inferior) durante el próximo (1) partido de competición de clubes de la UEFA en el que el Real Madrid C.F. juegue como anfitrión, por el comportamiento racista y/o discriminatorio de su afición.