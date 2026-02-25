La UEFA desestima el recurso del Benfica y Prestianni no jugará en el Bernabéu

Gianluca Prestianni no jugará definitivamente en el Santiago Bernabéu. La UEFA ha desestimado el recurso del Benfica contra la suspensión provisional impuesta por el Comité de Ética y Disciplina tras los supuestos insultos racistas a Vinicius Junior en Da Luz. Una resolución que le impide jugar en la vuelta de los playoffs de la Champions contra el Real Madrid.

Según ha informado la UEFA, Prestianni «permanece suspendido provisionalmente para el próximo partido de competición de clubes de la UEFA para el que de otro modo sería elegible». El pasado lunes fue suspendido provisionalmente por el Comité de Ética y Disciplina de la UEFA ante la denuncia pública del jugador y del club blanco. La decisión se adoptó después del nombramiento de un inspector de ética y disciplina «para investigar las acusaciones de comportamiento discriminatorio» durante el choque disputado en Lisboa el 17 de febrero.

A petición de este, el Comité de Disciplina, «con un informe provisional», decidió suspender provisionalmente al benfiquista, a la espera de tomar una decisión definitiva. Los incidentes radican después de que Prestianni, molesto por la celebración de Vinicius, se tapó la boca para decirle algo que rápidamente provocó que el brasileño fuese al árbitro para denunciarle que le había llamado ‘mono’.

El árbitro francés François Letexier aplicó el protocolo antirracismo y el partido, en el que también hubo lanzamiento de objetos desde la grada al campo, estuvo detenido durante unos ocho minutos tras el amago hecho por Vinicius y otros jugadores merengues como Kylian Mbappé de abandonar el campo, en medio de la crispación de los futbolistas de uno y otro equipo.

La decisión de Letexier siguió la normativa de la UEFA al no haber escuchado ni él ni ningún miembro del equipo arbitral el supuesto insulto. De haberlo hecho, el infractor debería haber visto la tarjeta roja, de acuerdo a las reglas del juego de la (IFAB) International Football Board (regla 12). Finalmente, el encuentro pudo reanudarse, aunque de manera enrarecida, y concluyó con triunfo del conjunto de Álvaro Arbeloa por 0-1, aunque el centro de atención de medios y protagonistas fue el incidente, que provocó numerosas reacciones en todo el mundo en contra del racismo y el apoyo del Benfica hacia su futbolista.