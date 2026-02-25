Real Madrid-Benfica: mucho más que unos octavos

El Real Madrid y el Benfica se miden este martes en el estadio Santiago Bernabéu (21:00 horas) en la vuelta del playoff de la Champions. Los blancos afrontan el duelo con una ventaja mínima gracias al gol de Vinicius en la ida, un tanto que dio aire al equipo y que tuvo como protagonista al brasileño tanto por su acierto como por la polémica posterior, tras denunciar un presunto insulto racista por parte del argentino Prestianni.

Pese al 0-1 logrado a domicilio, en el vestuario madridista impera la prudencia. El mensaje es claro: máxima concentración y rendimiento total para cerrar la eliminatoria y alcanzar unos octavos de final en los que el 15 veces campeón de Europa siempre ha estado presente bajo el actual formato de Champions.

Más que una eliminatoria

El partido trasciende lo meramente deportivo. Para Arbeloa, el choque puede marcar su futuro inmediato. Una eliminación, y más aún tras partir con ventaja, comprometería seriamente sus opciones de continuar la próxima temporada al frente del equipo. En pleno proceso de transformación institucional y deportiva, una caída prematura supondría un golpe de gran calado para el club. La crisis podría ser profunda. El margen de error es mínimo y el mensaje interno no admite matices: el Real Madrid se juega mucho esta noche.

Pendientes de Mbappé

En cuanto al planteamiento, Arbeloa apostará por su bloque de seguridad. No se esperan revoluciones ni pruebas inesperadas. Trent regresará al lateral derecho tras descansar en Pamplona, al igual que Rüdiger. La principal duda en defensa es si mantendrá a Asencio o devolverá la titularidad a David Alaba.

En el centro del campo, Tchouaméni, Valverde y Camavinga son intocables, con Arda Güler por delante aportando creatividad. En ataque, Vinicius y Mbappé serán de la partida si el galo puede, ya que es serie duda. «Está preparado para jugar mañana, es lo más importante. Quiero poner en valor su compromiso con los compañeros, el equipo, el club y los aficionados. Está haciendo un gran esfuerzo. Es un jugador diferencial», aseguró Arbeloa en la rueda de prensa previa. Gonzalo ocuparía su lugar en el once si no está listo.

Sin Mou en el foco

En el otro banquillo, la figura de José Mourinho planea sobre el partido, aunque su presencia física sigue siendo una incógnita. Sancionado tras su expulsión en la ida por protestar de forma airada una acción en la que reclamó la segunda amarilla para Vinicius, el técnico portugués no podrá sentarse en el banquillo. El Real Madrid le tiene reservado un palco acristalado, aunque desde Portugal se apunta a la posibilidad de que permanezca en el hotel.

Su ausencia a pie de campo supone un contratiempo añadido para el Benfica, que también está pendiente de la situación de Prestianni, sancionado provisionalmente y cuya presencia ha sido recurrida por el club lisboeta.

El Benfica cree en la remontada

Pese al resultado adverso, el conjunto encarnado viaja a Madrid convencido de sus opciones. En el último partido de Liga, Mourinho dio descanso a varias piezas clave para llegar con mayor frescura al Bernabéu.

Entre ellas, el noruego Fredrik Aursnes, eje del centro del campo, que apunta a formar pareja con el combativo internacional colombiano Richard Ríos, ya recuperado tras un mes de baja. La creatividad ofensiva recaerá en Rafa Silva, mediapunta con capacidad para conectar líneas y generar peligro entre la medular y el delantero Pavlidis.

Además, el cuerpo técnico, que ha delegado la comparecencia previa en João Tralhão, cuenta con alternativas como Sidny Cabral y Dodi Lukebakio, ex del Sevilla y con experiencia goleadora ante el Real Madrid, que podría tener minutos tras superar sus problemas físicos. Con el pase en juego y múltiples frentes abiertos, el Bernabéu dictará sentencia en una noche de alta tensión competitiva y emocional.

Real Madrid-Benfica: posibles onces