La Liga denuncia cánticos a favor de ETA y los gritos de «¡Vinicius, muérete!» en el Osasuna – Real Madrid

La Liga ha denunciado hasta 20 cánticos ofensivos contra el Real Madrid en el partido ante Osasuna en El Sadar. En el informe de denuncias que ha presentado la patronal en la Comisión Antiviolencia. Entre los gritos de odio que se produjeron en el Osasuna-Real Madrid destacan cánticos contra Vinicius y Asencio, que se dieron antes de que comenzara el encuentro y durante el mismo. También han denunciado en el informe cánticos a favor del grupo terrorista ETA.

«46 minutos antes del inicio del partido, un grupo de aficionados locales

ubicados en la Grada Sur Baja y situados tras unas pancartas con los lemas

«Lizarra», «Osasuna» y «Graderío Sur», entonaron de forma coral y coordinada

durante, aproximadamente, 5 segundos el cántico «Que sí que sí, que puta el Real Madrid»», reza el primer punto. Un canto que se repitió hasta en seis ocasiones.

32 minutos antes de que comenzara el partido, ese mismo grupo de seguidores de Osasuna también entonaron, de forma coral y coordinada

durante, aproximadamente, 5 segundos el cántico «Vinicius, muérete», que se repitió hasta en tres ocasiones. Las mismas que corearon ese mismo cántico contra Raúl Asencio: «Asencio, muérete». Otro de los gritos que denuncian es el «madridistas, hijos de puta», que tuvo lugar en el minuto 30 del encuentro.

Justo antes del descanso, la Liga denuncia cánticos a favor de ETA: «En el minuto 46 de partido, un grupo de aficionados locales ubicados en la

Grada Sur Baja y situados tras unas pancartas con los lemas «Lizarra»,

«Osasuna» y «Graderío Sur», entonaron de forma coral y coordinada durante,

aproximadamente, 30 segundos el cántico… «Esto empieza a ser un

laberinto. ¿Dónde está la salida? Estás asustado, tu vida va en ello, pero

alguien debe tirar del gatillo, “¡ETA, ETA, ETA!».

También denuncia el lanzamiento de botellas de agua varias veces y el lanzamiento de balones de playa al terreno de juego. Esto último se produjo hasta en tres ocasiones. En el punto número 15 denuncian gritos de los aficionados locales de «písalo, písalo», en referencia a un jugador del Real Madrid que está en el suelo.