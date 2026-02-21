Lamentable: la afición de Osasuna cantó «¡Vinicius, muérete!»

La afición de Osasuna, en concreto, el grupo radical Indar Gorri, ubicada en el graderio sur del estadio de El Sadar, dedicó un reprochable y lamentable cántico a Vinicius Junior. Cuando el Real Madrid estaba calentando sobre el césped del feudo pamplonica, se pudo escuchar desde esa zona del estadio «¡Vinicius, muerete!». Un cántico que se repitió en diferentes ocasiones a lo largo del encuentro.

Cuando el nombre de Vinicius fue pronunciado por la megafonía del estadio, a la hora de dar a conocer las alineaciones de ambos encuentros, también fue el más silbado por El Sadar. Aunque el momento más lamentable fue cuando se deseó la muerte al jugador del Real Madrid.

Hay que recordar que Vinicius sufrió una agresión racista el pasado martes en Lisboa durante la ida del playoff de la Champions que enfrentó a Benfica y Real Madrid en el estadio da Luz .Y es que, tras hacer un gran gol el brasileño y cuando ambos equipos estaban en sus respectivos campos para volver a jugar, Gianluca Prestianni, en un acto de cobardía, se tapó la boca e insultó a Vinicius, que inmediatamente salió corriendo para advertir al árbitro. «¡Mono!», se leía en los labios del madridista, lo que llevó al francés a activar el protocolo contra el racismo y a detener el encuentro.