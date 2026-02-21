Carvajal vuelve a jugar de titular con el Real Madrid 148 días después

La gran novedad de la alineación del Real Madrid para jugar ante Osasuna en El Sadar es la presencia de Dani Carvajal como titular en el lateral derecho. Arbeloa ha decidido dar descanso a Trent Alexander-Arnold apostando por el de Leganés de inicio, algo que no sucedía desde el pasado 27 de septiembre, cuando los blancos perdieron 5-2 contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano.

Depués de ese encuentro, Carvajal tan sólo ha jugado 76 minutos repartidos en cinco partidos. Una sanción de dos encuentros en Champions, una lesión muscular y una nueva intervención de rodilla le han impedido ser más protagonista. Pero ante Osasuna volverá al once titular y, además, a su lado tendrá a David Alaba, otra sorpresa. Ambos no juegan como titulares juntos dedde el 2 de diciembre de 2023 contra el Granada

Dani Carvajal conoce perfectamente el rol que ocupará en el Real Madrid esta temporada. Le guste más o menos, Álvaro Arbeloa ha sido claro y sincero con su capitán, a quien respeta y valora profundamente, pero con quien también ha hablado sin rodeos. A día de hoy, el físico del lateral de Leganés no está al cien por cien, una circunstancia que le relega a un papel secundario. Para el técnico salmantino, el lateral derecho titular es Trent Alexander-Arnold, que siempre que esté en plenitud física partirá como primera opción. Esto no significa que el canterano desaparezca de los planes del entrenador, pero sí que deberá asumir un rol diferente. El ejemplo se ha visto en Pamplona, donde el inglés descansa tras tres partidos seguidos como titular.

Hace dos semanas, tras el enfado que Carvajal hizo visible en Valencia junto a Antonio Pintus, el capitán se sentó en el sofá gris y mantuvo una conversación con Arbeloa en el despacho del técnico en Valdebebas. El defensa trasladó su malestar por la situación que atraviesa, mientras que el entrenador volvió a mostrarse directo y transparente. Ambas partes pusieron de su parte para preservar una relación basada en el respeto y la profesionalidad.

Para Arbeloa, Carvajal continúa siendo una pieza fundamental dentro del vestuario. Es el capitán y el entrenador es plenamente consciente de su peso en el grupo. Tiene jerarquía, liderazgo y una notable ascendencia sobre sus compañeros, que le escuchan y le respetan. Además, pocos entienden mejor que él lo que significa vestir la camiseta del Real Madrid. Por eso, el técnico no cuestiona su importancia, aunque eso no implique necesariamente que deba ser titular. La cuestión, en estos momentos, es estrictamente física.

Un futuro cada vez menos incierto

Las molestias recurrentes y la falta de continuidad -aspectos fundamentales en el fútbol de élite- marcan el presente del capitán, que afronta su último año de contrato en el estadio Santiago Bernabéu. A cuatro meses de que finalice su vinculación con el club de su vida, su futuro continúa en el aire. De hecho, ni el propio jugador ha tomado todavía una decisión definitiva, aunque a día de hoy su continuidad genera dudas.

Superada la treintena, el lateral es consciente de que el Real Madrid mantiene una política prudente en materia de renovaciones. El club sigue inmerso en un proceso constante de rejuvenecimiento, apostando por futbolistas jóvenes que lideren la nueva etapa. A sus 34 años, Carvajal sabe que, si quiere prolongar su trayectoria de blanco, deberá hacerlo bajo parámetros a corto plazo. Paralelamente, valora alternativas lejos de la capital española, y ahí cobra fuerza la opción de Qatar.

En caso de separación, el defensa no contempla la retirada y estudia emprender una nueva aventura en la liga catarí, donde actualmente milita su cuñado y exjugador del Real Madrid, Joselu Mato. El delantero recaló hace dos veranos en Al-Gharafa, donde se encuentra plenamente asentado junto a su familia. No es casualidad que Carvajal aprovechara las pasadas Navidades para visitar el país y conocer de primera mano el entorno ante una posible mudanza.

La postura del club dependerá en gran medida del rendimiento que el capitán ofrezca en los próximos meses. Carvajal tiene claro que no desea convertirse en un obstáculo y asume que las nuevas generaciones deben abrirse paso, como él mismo hizo hace más de una década. Aunque todavía no existe una decisión definitiva, el Real Madrid respetará el camino que el jugador elija, como ya ha sucedido con otras leyendas que dejaron una huella imborrable en la historia del club. Los minutos que dispute hasta el final de la temporada serán determinantes.