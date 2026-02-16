Carvajal ya conoce su rol

Dani Carvajal conoce perfectamente el rol que ocupará en el Real Madrid esta temporada. Le guste más o menos, Álvaro Arbeloa ha sido claro y sincero con su capitán, a quien respeta y valora profundamente, pero con quien también ha hablado sin rodeos. A día de hoy, el físico del lateral de Leganés no está al cien por cien, circunstancia que le relega a un papel secundario. Para el técnico salmantino, el lateral derecho titular es Trent Alexander-Arnold, que siempre que esté en plenitud física partirá como primera opción. Esto no significa que el canterano desaparezca de los planes del entrenador, pero sí que deberá asumir un rol distinto.

La pasada semana, tras el enfado que Carvajal hizo visible en Valencia junto a Antonio Pintus, el capitán se sentó en el sofá gris y mantuvo una conversación con Arbeloa en el despacho del técnico en Valdebebas. El defensa trasladó su malestar por la situación que atraviesa, mientras que el entrenador volvió a mostrarse directo y transparente. Ambas partes han puesto de su lado para preservar una relación basada en el respeto y la profesionalidad.

Para Arbeloa, Carvajal sigue siendo una pieza clave dentro del vestuario. Es el capitán y el entrenador es plenamente consciente de su peso en el grupo. Tiene jerarquía, liderazgo y ascendencia sobre sus compañeros, que le escuchan y le respetan. Además, pocos entienden mejor que él lo que significa vestir la camiseta del Real Madrid. Por eso, el técnico no cuestiona su importancia, aunque eso no implique necesariamente que deba ser titular. La cuestión, ahora mismo, es estrictamente física.

Un futuro cada vez menos incierto

Las molestias recurrentes y la falta de continuidad, fundamentales en el fútbol de élite, marcan el presente del capitán, que afronta su último año de contrato en el estadio Santiago Bernabéu. A cuatro meses de finalizar su vinculación con el club de su vida, su futuro sigue en el aire. De hecho, ni el propio jugador tiene todavía una decisión tomada, aunque en estos momentos su continuidad está en duda.

Superada la treintena, el lateral sabe que el Real Madrid mantiene una política prudente en materia de renovaciones. El club continúa inmerso en un proceso de rejuvenecimiento constante, apostando por futbolistas jóvenes que lideren la nueva etapa. A sus 34 años, Carvajal es consciente de que, si quiere prolongar su etapa de blanco, deberá hacerlo bajo parámetros a corto plazo. Paralelamente, valora alternativas lejos de la capital española, y ahí emerge con fuerza la opción de Qatar.

En caso de separación, el defensa no contempla la retirada y estudia iniciar una nueva aventura en la liga qatarí, donde actualmente milita su cuñado y ex jugador del Real Madrid, Joselu Mato. El delantero recaló hace dos veranos en Al-Gharafa, donde se encuentra plenamente asentado junto a su familia. No es casualidad que Carvajal aprovechara las pasadas Navidades para visitar el país y conocer de primera mano el entorno ante una posible mudanza.

La postura del club dependerá en gran medida del rendimiento que el capitán ofrezca en los próximos meses. Carvajal tiene claro que no desea convertirse en un obstáculo y asume que las nuevas generaciones deben abrirse paso, como él mismo hizo hace más de una década. Aunque todavía no hay una decisión definitiva, el Real Madrid respetará el camino que el jugador elija, tal y como ha sucedido con otras leyendas que dejaron una huella imborrable en la historia del club. Los minutos que dispute hasta final de temporada serán determinantes.