Dani Carvajal volvió a jugar. Después de todo el lío por su estado de forma, el capitán del Real Madrid regresó casi un mes después al césped del Bernabéu. Un mes y medio lleva entrenando con normalidad junto a sus compañeros y, tras tener minutos ante Albacete y Mónaco, no volvió a contar para Arbeloa. Hasta este 14 de febrero, ante la Real Sociedad, con el conjunto blanco ganando 4-1 gracias al doblete de Vinicius y los goles de Gonzalo y Valverde.

El lateral derecho del Real Madrid había estado formado por Alexander-Arnold, que regresaba también a la titularidad. Desde primeros de diciembre no era de la partida el inglés, que estuvo sobre el césped un total de 60 minutos. Cuando abandonó el césped para dejar su sitio a Carvajal, el público del Bernabéu recibió al capitán del Real Madrid con una gran ovación. Además, durante el calentamiento, desde el fondo sur recibió gritos de ánimo por parte de los aficionados, que corearon su nombre.