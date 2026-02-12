El reloj corre en contra de Carvajal: sin continuidad y con el Mundial en peligro

La situación de Dani Carvajal se complica al mismo tiempo que su participación en el Real Madrid es mínima. El capitán solo ha disputado dos de los siete partidos que ha dirigido Álvaro Arbeloa, jugando 13 minutos contra el Albacete y 16 frente al Mónaco. Esta nueva situación le ha llevado a vivir un día a día desconocido hasta el momento en su carrera, que tiene pinta de seguir empeorando, ya que en el futuro se atisba un Mundial con España donde, en estos momentos, su presencia está en el aire.

Luis de la Fuente tiene claro que va a esperar a Dani Carvajal, un jugador de su máxima confianza. El seleccionador confía en poder contar con el jugador del Real Madrid, aunque le ha dejado claro en las conversaciones que ha mantenido durante estos meses complicados para el madridista que debe tener regularidad. Es decir, que debe jugar para poder ser citado, puesto que, si su situación no varía, será muy complicado que pueda entrar en la convocatoria.

La primera decisión Luis de la Fuente la tomará el próximo mes de marzo, cuando deberá dar la convocatoria para la Finalissima contra Argentina y para el amistoso que España disputará frente a Egipto en Qatar. La realidad es que Carvajal tiene el alta médica y podría entrar en la lista, pero si su situación en el Real Madrid no varía, no recibirá esta llamada. Por lo tanto, el compañero de Pedro Porro en el lateral derecho de la selección española será Marcos Llorente.

Al mismo tiempo, en el Real Madrid ven muy difícil que pueda estar en la convocatoria que ofrezca Luis de la Fuente para el Mundial que se celebrará el próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá. Y es que, desde el club, califican de milagro que su físico le permita encontrar regularidad para poder volver a contar con minutos de calidad en la plantilla dirigida por Álvaro Arbeloa.

Carvajal, una situación complicada

Arbeloa y el club tienen claro que en estos momentos Carvajal no está capacitado para jugar al nivel que exige el Real Madrid. No lo está porque no se lo permite su físico y es por este motivo por el que ahora mismo no tiene minutos. Ni siquiera está cerca de tenerlos. Desde la entidad madridista saben que Arbeloa sólo contará con él en estos momentos cuando los partidos estén más que encarrilados, ya que el entrenador entiende que ahora mismo, con su físico, puede aportar más contras que pros su presencia en el terreno de juego.

Al mismo tiempo, Carvajal no entiende su situación y se rebela ante ella. Normal. Tanto el club como Arbeloa lo comprenden. Saben que el capitán está incómodo y molesto por su situación, pero en estos momentos el salmantino tiene claro que lo más importante es el equipo, por lo que el lateral derecho deberá esperar su momento.