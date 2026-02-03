Cuando faltan 132 días para que España salta al césped del estadio de Atalanta para comenzar su andadura en el Mundial contra Cabo Verde, la selección española está en cuidados intensivos. Y es que, el combinado de Luis de la Fuente tiene en estos momentos varios jugadores en cuarentena cuya participación en el torneo planetario corre en mayor o menos medida cierto peligro.

El último caso ha sido el de Mikel Merino. El cuerpo técnico de Luis de la Fuente está muy preocupado por el navarro, que se lesionó el pasado fin de semana y tendrá que pasar por el quirófano este martes de una fractura por estrés en el pie derecho. En Las Rozas esperan poder contar con él para el Mundial, pero nadie se atreve a asegurarlo.

Otro jugador que preocupa es Dani Carvajal. No está bien el lateral derecho. Tras volverse a operar en octubre después del Clásico, su regreso a los terrenos de juego está marcado por su nivel físico, que está lejos de ser el esperado. De la Fuente espera que con el paso de los meses mejore su condición y tenga minutos de calidad en el Real Madrid, pero la preocupación es real.

También cruzan los dedos por Nico Williams, que está conviviendo con una pubalgia que no le deja competir con normalidad. En algunas ocasiones sufre un dolor insoportable que le impide jugar con el Athletic. La operación está descartada y se apuesta por el tratamiento conservador, con el objetivo de rebajar el dolor y que pueda competir.

Por otro lado, Laporte sufrió una grave lesión muscular en el biceps femoral el pasado mes de diciembre y sigue sin poder jugar con el Athletic. Hay tiempo para que se recupere, aunque cruzan los dedos desde la Federación para que pueda jugar a un buen nivel hasta el Mundial. Si está bien, será titular.

En el apartado de las preocupaciones también está Huijsen, que no termina de estar bien físicamente. El central del Real Madrid arrastras molestias musculares que le han llevado a bajar su rendimiento en el equipo blanco. España le espera, pero debe estar bien.

Rodrigo, la buena noticia

Rodrigo Hernández está por fin rindiendo a un buen nivel en el Manchester City tras superar una grave lesión de rodilla que se agravó por las habituales dolencias musculares. Por primera vez desde que se lesionó en septiembre de 2024, ha encadenado tres partidos completos en la Premier League, una excelente noticia ratificada por el nivel que mostró ante el Tottenham.

Con Lamine Yamal también han respirado. El atacante ha superado los problemas de pubis que le afectaron durante varios meses y está volviendo a ser importante con el Barcelona. Desde la selección española son plenamente consicentes de que necesitan la mejor versión del joven delantero para poder aspirar a bordar en la camiseta la segunda estrella.