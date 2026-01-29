Chattanooga será la sede de concentración de la selección española en el Mundial 2026

La ciudad estadounidense de Chattanooga, en el estado de Tennessee, será el campo base de la selección española durante la primera fase del Mundial 2026, que se celebrará en México, Canadá y Estados Unidos. La localidad, sede del condado de Hamilton, cuenta con cerca de 190.000 habitantes y está situada a orillas del río Tennessee, junto a la emblemática montaña Lookout.

El combinado dirigido por Luis de la Fuente se alojará en el Embassy Suites by Hilton Chattanooga Downtown, mientras que los entrenamientos se llevarán a cabo en las instalaciones de la Baylor School. Se trata de un complejo de alto rendimiento deportivo, considerado entre los mejores de Estados Unidos, y que dispone de todos los recursos necesarios para una selección de máximo nivel como la actual campeona de Europa y número uno del ranking FIFA. Además, el centro ya cuenta con experiencia en competiciones internacionales, tras acoger a equipos como el Auckland City FC durante el pasado Mundial de Clubes.

España disputará sus dos primeros encuentros del torneo en Atlanta, donde se medirá a Cabo Verde el 15 de junio y a Arabia Saudí el día 21. El último partido de la fase de grupos será frente a Uruguay, el 27 de junio, en la ciudad mexicana de Guadalajara. Las sedes para las rondas eliminatorias, en caso de clasificación, dependerán de la posición final que ocupe la Selección en el Grupo H, según lo establecido por la FIFA tras el sorteo celebrado en Washington.

Chattanooga, que será el hogar de la Selección durante las primeras semanas del campeonato, es también conocida a nivel mundial por la canción de 1941 «Chattanooga Choo Choo», compuesta por Harry Warren y Mack Gordon y popularizada por la orquesta de Glenn Miller. El tema pasó a la historia al convertirse en la primera canción en recibir un disco de oro.