El alegato españolista de Cañizares con el Barça: «Muchos presumen de ser campeones de Europa con España»

Pedri González encendió las alarmas en Praga después de romperse con el FC Barcelona. El centrocampista canario sintió un fuerte pinchazo en el isquiotibial de su pierna derecha y no pudo continuar en el césped después de una acumulación desmedida de minutos. Una situación preocupante tanto para un Hansi Flick que le perderá las próximas semanas como para un Luis de la Fuente pensando en la Finalissima y el Mundial de este verano.

Desde hace meses hay una guerra entre ambos en las convocatorias de la Roja. Las recaídas de Lamine Yamal por su pubalgia provocaron que ambos se lanzaran dardos culpándose el uno al otro del estado del delantero. Ahora que Pedri podría tener una baja que le dejaría fuera mucho tiempo, Santiago Cañizares tuvo que salir en defensa de España para defender la importancia de poder compaginar ambos compromisos.

«Todo el mundo tiene sus intereses, el futbolista también. Cuanto más grande sea el partido, más lo quiere jugar. Sea con una camiseta u otra. Sea usufructuario o sea en propiedad. En la selección también se cobra un dinero y se cuida al futbolista. Tienen un seguro que beneficia a los clubes en caso de lesión e indirectamente se revaloriza al jugador», explicó el ex guardameta.

Unos años en los que la Roja vive una segunda época dorada con una generación que ganó la Eurocopa en 2024 y parte de favorita para volver a ser campeona del mundo. «Muchos han presumido de ser campeones de Europa y no lo han sido con sus clubes. Eso les permite tener un mercado de valor diferente y tener contratos mejores. Por eso nadie renuncia a ir con su selección e incluso se comen las ideas políticas que tuvieron desde pequeños», sentenció Cañizares.

A la espera de conocerse el parte médico del Barcelona, la situación de Pedri es preocupante para lo que resta de temporada. Es uno de los jugadores que más minutos arrastra y la aparición de problemas musculares es fruto de la mala gestión en el conjunto azulgrana de cara a la segunda vuelta de la temporada. Esta sería su tercera lesión de esta temporada después de sufrir un desgarro muscular en noviembre y problemas en los gemelos en diciembre. Tres problemas físicos en los últimos tres meses y sin haber jugado con la selección en ese periodo.