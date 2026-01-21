Sufrida victoria del Barcelona contra el Slavia de Praga con un duro peaje

Sufrió un mundo el Barcelona para ganar al Slavia de Praga en la penúltima jornada de la Fase Liga de la Champions League. Lo hizo 2-4 con los goles de Fermín, por partida doble, Dani Olmo y Lewandowski. Pero encajó dos sonrojantes tantos a balón parado que vuelven a retratar a su defensa. Y pagó varios peajes. El más duro e importante la lesión de Pedri, que todo apunta a que ha vuelto a romperse. Y el segundo el golavaerage para intentar quedar en el Top-8, que no se amplió como se esperaba.

Era mejor el Barcelona y ganó por inercia con dos goles de Olmo y Lewandowski, que desequilibraron una balanza que estuvo más igualada de lo esperado. Ganó el equipo culé, pero solamente lo hizo con dos goles de ventaja, pasa a la última jornada fuera del Top-8 por un gol y pierde a uno de sus mejores jugadores en un tramo importante de la temporada como es Pedri.

Se plantó el Barcelona en Praga con la obligación de ganar y marcar muchos goles para poder estar entre los ocho primeros al final de esta Fase Liga. Las derrotas de City y PSG, y el empate del Atleti, le daban más opciones. Pero antes tenía que hacer los deberes ante un Slavia muy débil con solamente dos goles a favor en las primeras seis jornadas.

Hansi Flick le dio descanso a Cubarsí en defensa, sacando por él a Gerard Martín de central, y metió a Roony titular para sustituir al sancionado Lamine Yamal. Con todo eso, el equipo azulgrana empezó avisando fuerte con un disparo de Fermín arriba. Empezaban perdonando.

El Slavia sorprende con el primero

Invocó el Slavia en la previa del partido a Carvajal, y a lo Carvajal en la final de la Champions 2024 se adelantó en el marcador para empezar dando una de las grandes sorpresas de la jornada. Solamente llevábamos diez minutos de partido y tras un córner botado al primer palo, Holes la peinó al segundo y Kusej marcó adelantándose a un despistado De Jong y metiéndose en la portería con el balón y con un desacertado Joan García.

Era un sorpresón. El Slavia empezaba dando la campanada ante un Barcelona que no se esperaba este inicio de partido. El equipo checo estaba metiendo miedo, siendo mucho más intenso en cada duelo. Y es que en los primeros minutos de juego, los de Flick no podían con un rival muy inferior.

Fermín remonta el partido

Empezó a avisar el Barcelona en el minuto 28 con un disparo lejano de Eric García que despejó Stanek con una gran parada. Fue la premonición del empate, que llegó cinco minutos después. El 1-1 lo hizo Fermín, pero la jugada previa no fue de él. Empezó en un precioso taconazo de Raphinha y continuó con un gran pase filtrado de De Jong para resarcirse de su error en el 1-0.

Fermín enganchó un buen disparo, algo escorado, y el portero checo ayudó a la causa cerrando mal su primer palo. Era el empate. Pero la remontada estaba al caer. Llegó en el minuto 41 con un disparo tremendo del propio Fermín López desde la frontal. Directo al fondo de la red. El onubense estaba siendo de lo mejor en el Barcelona.

¡El Slavia vuelve a empatar!

Parecía que con la remontada, el Barcelona ya había amarrado el partido. Pero no fue así. Dos minutos después del segundo de Fermín, y antes del descanso, El Slavia volvió a empatar el partido a balón parado. Otro saque de esquina desde el mismo punto que en el primero y otro balón al primer palo. Esta vez fue Lewandowski el que se remató en su propia portería. El cuadro checo había marcado dos goles en toda la Champions hasta el momento y le estaba haciendo otros dos a todo un Barça, que estaba dejando mucho que desear en su actuación defensiva. Descanso y un empate muy sorprendente en el marcador.

Comenzó la segunda mitad sin cambios en un Barcelona donde Raphinha, con molestias el pasado fin de semana, estaba muy flojo. El Slavia hizo un doble cambio para intentar meterle más dinamismo. Los de Flick tenían que ganar de manera obligatoria, y a por ello fueron. Perdonó Pedri en el 46 con un disparo a placer y tres minutos después vio De Jong un gol anulado por fuera de juego. Pasaban los minutos en Praga con un resultado inesperado y comenzaban los nervios. Buena parada dejó Joan en el 53 en un aviso de un Slavia que estaba plantando cara de manera mucho más seria de lo que se esperaba.

Pedri se rompe y Olmo le dedica el tercero

La peor noticia para el Barcelona le llegó en el minuto 60. Pedri soltó un pinchazo muscular y se tiró al suelo. No podía seguir, se había todo. Las alarmas ya se habían encendido. La acumulación de minutos le había dejado KO. Entró Dani Olmo en su lugar. Rashford también entró por Roony.

Llevaba Dani Olmo dos minutos en el césped cuando cogió la pelota en el pico del área, levantó la cabeza y la puso en la escuadra. Un golazo espectacular para darle tranquilidad al Barcelona que hacía el 3-2 en un partido mucho más sufrido de lo esperado. Minutos después, en el 71, Lewandowski marcaba el 2-4 y sentenciaba el choque aprovechando un rechazo y marcando a portería vacía.

No quería más lesiones Flick y en el 78 quitó a Fermín y a Balde para darle minutos a Bernal y Araujo. Las pocas rotaciones le estaban haciendo daño al equipo culé. Vio amarilla De Jong en el tramo final y se perderá la última jornada de Champions.