Así queda la clasificación de la Champions tras el empate del Atlético ante el Galatasaray

El Atlético de Madrid ha empatado en el infierno de Estambul ante el Galatasaray, complicándose la vida de cara a los octavos de final de la Champions League, puesto que se quedan en octava posición de la clasificación, pero con muchos rivales aún por jugar a las 21:00 horas. Lo tenían hecho, tras el gol de Giuliano Simeone en la primera mitad, pero el tanto de Llorente en propia puerta deja a los rojiblancos casi sin opciones de entrar entre los ocho primeros.

Clasificación de la fase de liga de la Champions League