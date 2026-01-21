Champions League: Galatasaray-Atlético

Así queda la clasificación de la Champions tras el empate del Atlético ante el Galatasaray

Atlético, Galatasaray, clasificación, Champions
Sané y Ruggeri, en el Galatasaray-Atlético. (EFE)
Hugo Carrasco

El Atlético de Madrid ha empatado en el infierno de Estambul ante el Galatasaray, complicándose la vida de cara a los octavos de final de la Champions League, puesto que se quedan en octava posición de la clasificación, pero con muchos rivales aún por jugar a las 21:00 horas. Lo tenían hecho, tras el gol de Giuliano Simeone en la primera mitad, pero el tanto de Llorente en propia puerta deja a los rojiblancos casi sin opciones de entrar entre los ocho primeros.

Clasificación de la fase de liga de la Champions League

  1. Arsenal – 21 puntos
  2. Real Madrid – 15
  3. Bayern – 15 *
  4. Tottenham – 14
  5. PSG – 13
  6. Sporting – 13
  7. Manchester City – 13

  8. Atlético – 13

  9. Atalanta – 13 *
  10. Inter – 12
  11. Liverpool – 12 *
  12. Borussia – 11
  13. Newcastle – 10 *
  14. Chelsea – 10 *
  15. Barcelona – 10 *
  16. Galatasaray – 10
  17. Qarabag – 10
  18. Olympique Marsella – 9 *
  19. Juventus – 9
  20. Bayer Leverkusen – 9
  21. Mónaco – 9
  22. PSV – 8 *
  23. Olympiacos – 8

  24. Nápoles – 8

  25. Copenhague – 8
  26. Brujas – 7
  27. Bodo/Glimt – 6
  28. Benfica – 6 *
  29. Pafos – 6 *
  30. Unión SG – 6*
  31. Ajax – 6
  32. Athletic – 5 *
  33. Eintracht – 4
  34. Slavia Praga – 3 *
  35. Villarreal – 1
  36. Kairat Almaty – 1

Lo último en Deportes

Últimas noticias