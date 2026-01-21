El Atlético se mete en un lío en Champions

La gelidez con la que Estambul recibió al Atlético, dibujando una postal nevada y congelada, mutó a la calidez con la que fue despedido de la ciudad otomana. El Rams Park fue una caldera en la que se abrasaron los rojiblancos por el problema estructural que les lleva lastrando toda la temporada, la falta de contundencia. Llorente, en propia neutralizó el gol de Giuliano y a partir de ahí, fundido a negro de los colchoneros que se toparon con la negación. Y el Gatalasaray, que únicamente había disparado una vez a puerta en 90 minutos, pudo ganar en penúltima jugada de no ser por Oblak y Llorente.

El Atlético pierde el privilegio de depender de sí mismo y echa mano de la calculadora. «Con ganar un partido y empatar otro no nos alcanza para estar en octavos de final», aseguró Simeone. Sus palabras se volvieron una losa que cayó sobre sí mismo, pues ahora es la única fórmula con pulso. Ganar y esperar que los demás no lo hagan, especialmente Liverpool y Atalanta esta misma noche ante Marsella y Athletic respectivamente. El Atlético gobernó el partido, con más juego y ocasiones, pero se dio de bruces con los goles, jueces en esto del fútbol.