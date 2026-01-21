Oblak se pone a 100 con el Atlético en Champions

Se hace grande Oblak, como si sus 188 centímetros no fueran suficientes. El esloveno gasta andares de jugador de baloncesto, es un tipo pocas palabras. No da titulares, acepta las loas y actúa en base a ello. Ha sido su mantra durante los doce años que lleva vistiendo la rojiblanca. Ese tiempo ha conseguido una Liga y reinar en el Zamora con seis entorchados, nadie en la historia del fútbol español posee tantos.

Y fuera de las fronteras también derriba muros. Este miércoles, con el encuentro en Turquía ante el Galatasaray, Oblak alcanza los cien partidos con el Atlético en la Champions. Un viaje que inició en 2014 en Atenas, ante Olympiacos, en una noche para el olvido en la que encajó tres goles y firmó un partido desacertado. El vuelo lo culmina en Estambul después de más de una década.

Desde entonces ha ido sumando partidos, incluida la final de la Liga de Campeones en 2016 perdida en los penaltis contra el Real Madrid en San Siro. «Se lo ha ganado con mucho trabajo, mucha estabilidad, mucha regularidad y lo necesitamos de la mejor manera. Es un futbolista importantísimo dentro de la plantilla y esperemos que pueda mantener el nivel que tiene, que es muy bueno”, valoró Simeone.

Sólo Koke ha disputado más partidos con el Atlético en Champions, con 109 con el del Galatasaray. Oblak superó esta temporada la cifra de los 500 encuentros disputados entre todas las competiciones, lo que también le convierte en el futbolista extranjero con más partidos disputados con la camiseta del Atlético de Madrid, por delante de Antoine Griezmann y Ángel Correa.