Un épico Athletic remonta a la Atalanta en Bérgamo para soñar con la clasificación en Champions

Estaban muertos, matemáticamente eliminados y sin esperanza alguna. Sin los hermanos Williams y a domicilio, ante una Atalanta imparable que se ponía tercera por detrás de Arsenal y Bayern. Pero los de Valverde sacaron su orgullo y le dieron la vuelta en la segunda parte. Y de qué manera. Guruzeta empató, Nico Serrano remontó y Robert Navarro sentenció. El Athletic sigue soñando en Champions League y San Mamés dictará su futuro en la última jornada ante el Sporting de Portugal: al playoff o a la calle.

Lo importante es que, tras muchas dudas en esta fase de liga y después de empezar perdiendo, el Athletic comenzará la última jornada dependiendo de sí mismo. Está en el puesto 23 de los 24 que dan acceso a las rondas eliminatorias. Es decir, ganando estarán en la siguiente fase, empatando dependerán de lo que hagan los que vienen por detrás y perdiendo prácticamente pueden despedirse de Europa.

En el New Balance Arena de Bérgamo, el primer cuarto de hora fue mutuo tanteo y poca profundidad. Pero del 16′ en adelante, los locales pusieron ritmo y crearon bastantes ocasiones, acertando a la primera. En la esquina izquierda del área rival, Nicola Zalewski domó la pelota y centró al área bilbaína, donde Gianluca Scamacca cabeceó el gol entre los centrales.

Blanda la zaga del Athletic, que luego sufrió por culpa de Charles De Ketelaere y la anchura de los carrileros. Uno de ellos, el zurdo Lorenzo Bernasconi, sorprendió en el 37′ con un derechazo desde fuera del área y que rozó el poste. Casi acto seguido, Unai Simón le hizo un paradón a él y antes se lo había hecho a Scamacca, pero todo anulado por fuera de juego.

También quedó sin validez un gol de Scamacca en el minuto 41 por fuera de juego de su compañero De Ketelaere en el germen de la jugada, si bien evidenciaba que el Athletic vagaba sin rumbo. Y justo antes del descanso, mayor pudo ser su castigo en un remate de cabeza, tras una falta botada directamente al área, que De Ketelaere estrelló en el poste.

A la vuelta de vestuarios, pese a la entrada al campo de Oihan Sancet, la dinámica siguió desfavorable a un Athletic donde solamente brillaba su portero. El apuro de Unai Simón aumentó de nivel debido a dos ocasiones de Davide Zappacosta, en el 54′ con un zurdazo a un palmo del suelo y en el 55′ con un derechazo más potente y que se fue desviado por corto margen.

No obstante, el conjunto vasco empató prácticamente de la nada. Tras un balón bombeado por Dani Vivian en largo, Robert Navarro ganó el forcejeo a Sead Kolasinac y dejó la bola sutilmente para que Gorka Guruzeta avanzase por el hueco generado; el ’11’ del Athletic esprintó hasta el área y batió al portero Marco Carnesecchi con un derechazo raso y ajustado al palo.

El escenario cambió de repente, Ernesto Valverde hizo dos sustituciones para su línea medular y su equipo se sintió cada vez más cómodo. Uno de esos jugadores de refresco, Nico Serrano, entró al terreno de juego en el 68′ y logró el 1-2 tan solo dos minutos más tarde, voleando de zurda y dentro del área rival un centro que Navarro había puesto desde la derecha.

Reaccionó Raffaele Palladino con sustituciones ofensivas y el Athletic se encerró, dando apenas un susto al contragolpe. Eso tenía riesgo y lo plasmó el 2-3 tras un pase largo de Éderson hacia la banda derecha; Lazar Samardzic se perfiló y centró al área, donde De Katelaere peinó la bola y Ademola Lookman la devolvió en horizontal para el gol de Nikola Krstovic.

En el tiempo de prolongación, el equipo bergamasco apretó con pundonor, pero no obtuvo premio. Esta victoria muy sufrida sirvió al Athletic para situarse con ocho puntos y continuar vivo en la lucha por ocupar una de las 24 primeras posiciones de la tabla; mientras, la Atalanta se quedó con 13 puntos y luchará en la última jornada por un asiento en el top 8.