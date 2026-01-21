Así está el cuadro de eliminatorias de la Champions League a falta de una jornada para el final

Con el Real Madrid entre los ocho primeros y con el Barcelona y el Atlético con opciones de meterse en esa parte alta que les lleve a octavos de final, la Champions League está a punto de finalizar su fase de liga y ya empieza a vislumbrarse el cuadro de eliminatorias. El Athletic también puede estar en playoffs tras su remontada en Bérgamo. Recordamos que con el cambio de formato del año pasado, los ocho mejores se ahorran una ronda, teniendo que superar los equipos entre el noveno y el vigesimocuarto una ronda previa. Los emparejamientos hasta la final quedan casi decididos y en esta Champions, ahora mismo, tendríamos un bombazo en unos hipotéticos cuartos de final.

Todo va a cambiar mucho en una última jornada de lo más loca. Arsenal –que acabará primero–, Bayern, Real Madrid, Liverpool, Tottenham, PSG, Newcastle y Chelsea ocupan ahora mismo ese llamado top-8. Son los ocho mejores de la competición y estarían de forma directa en octavos, asegurándose jugar además la vuelta en su estadio.

Sus rivales saldrían de los playoffs. Estos estarían integrados en estos momentos por los siguientes equipos: Barcelona, Sporting de Lisboa, Manchester City, Atlético, Atalanta, Inter, Juventus, Borussia, Galatasaray, Qarabag, Olympique de Marsella, Bayer Leverkusen, Mónaco, PSV, Athletic y Olympiacos. Estos equipos jugarían la eliminatoria previa, que se decidiría en un sorteo con condicionantes claros.

Emparejamientos de ‘playoff’

Los clubes se emparejan en función de su posición en la clasificación de la fase liga, para formar cuatro parejas cabezas de serie (9º y 10º; 11º y 12º; 13º y 14º; 15º y 16º) y cuatro parejas no cabezas de serie (17º y 18º; 19º y 20º; 21º y 22º; 23º y 24º). De ahí saldrían los últimos clasificados para octavos de final y en el sorteo posterior, del 27 de febrero, quedará definido el camino a la final.

Cada equipo tendrá dos posibles rivales en playoffs. El Barcelona (9º) se mediría a Athletic (23º) u Olympiacos (24º). El otro posible rival de los bilbaínos sería el Sporting de Portugal (10º), al que se enfrentarán en la jornada 8,la última, por lo que todo este cuadro puede sufrir un vuelco enorme.

Por su parte, el Atlético, que es ahora mismo 12º, comparte llave con el Manchester City (11º). Se medirían en estos momentos a Mónaco (21º) o PSV Eindhoven (22º). Estas eliminatorias llevarían en octavos a enfrentarse a Tottenham o PSG, mientras que en cuartos aparecerían Liverpool o Real Madrid. Es decir, podríamos ver un nuevo derbi madrileño en Champions, en cuartos de final.

Así estaría el cuadro de eliminatorias de la Champions League