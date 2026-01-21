Slavia de Praga – Barcelona en directo hoy | Dónde ver, estadísticas y cronología del partido de la Champions League en vivo

El Barcelona se mide al Slavia de Praga en un encuentro correspondiente a la séptima jornada de la fase de liga de la Champions League. El Eden Arena acoge este duelo clave en el que los azulgranas recuperan a Raphinha, aunque Hansi Flick no podrá contar con futbolistas importantes como Ferran Torres o Lamine Yamal. A pesar de las bajas, el conjunto culé está obligado a ganar ante un rival que aún no ha estrenado su casillero de triunfos si quiere mantener vivas sus aspiraciones de clasificación directa para los octavos de final. Sigue en directo minuto a minuto los comentarios, ocasiones y goles del Slavia de Praga – Barcelona de la Champions League.

Slavia de Praga – Barcelona, en directo

A qué hora es el partido de la Champions League Slavia de Praga – Barcelona

La UEFA ha fijado el Slavia de Praga – Barcelona para el miércoles 21 de enero, dentro de la jornada 7 de la fase de liga de la Champions League. El choque entre checos y culés comenzará a las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera una previa tranquila entre ambas aficiones para que el encuentro arranque con total puntualidad en el Eden Arena.

Dónde y cómo ver el Slavia de Praga vs Barcelona en directo por TV online y en vivo

Movistar+ es el operador que posee los derechos de retransmisión en España de todos los partidos de la Champions League. Este Slavia de Praga – Barcelona se podrá seguir en directo por televisión a través del canal Movistar Liga de Campeones. Al tratarse de una plataforma de pago, será necesario tener contratado el paquete correspondiente al fútbol europeo, por lo que el partido no se emitirá en abierto.

Dónde escuchar por radio en directo el Slavia de Praga – Barcelona

Los seguidores azulgranas que no puedan ver el partido por televisión ni por streaming tendrán la opción de escucharlo en directo y de forma gratuita a través de la radio. Emisoras nacionales como COPE, Onda Cero, RNE, Radio Marca o la Cadena SER conectarán con el Eden Arena para ofrecer el relato completo del encuentro.

Estadio del partido Slavia de Praga – Barcelona

El Eden Arena de Praga será el escenario del Slavia de Praga – Barcelona, correspondiente a la jornada 7 de la fase de liga de la Champions League. El estadio, inaugurado originalmente en 1953 y reconstruido en 2008, cuenta con una capacidad cercana a los 19.500 espectadores y presentará un ambiente intenso para impulsar al conjunto local en busca de la sorpresa.

Quién es el árbitro del Slavia de Praga – Barcelona

La UEFA ha designado al colegiado inglés Chris Kavanagh como árbitro principal del encuentro. En el VAR estará su compatriota Stuart Attwell, encargado de supervisar las jugadas polémicas y de avisar al árbitro de campo si considera necesario revisar alguna acción en el monitor situado junto al terreno de juego del Eden Arena.