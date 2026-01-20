Flick confirma la salida de Ter Stegen: «Nos ha dicho que se va al Girona, es la decisión correcta»

Hansi Flick compareció en la sala de prensa del Fortuna Arena en Praga en la previa de la jornada séptima de la Fase Liga de la Champions League antes de medirse al Slavia este miércoles en un partido donde el cuadro culé está obligado a ganar para soñar con poder entrar en el Top-8.

«Esto es la Champions y siempre hay presión. El Slavia presiona muy bien, es lo que esperamos mañana. Su último partido lo jugaron en diciembre y han tenido mucho tiempo para prepararlo. Queremos ganar los dos partidos», comenzó señalando Hansi Flick en rueda de prensa.

«Tenemos mucho potencial y tenemos que trabajar. En cada partido intentamos trabajar las cosas, todos tienen un gran potencial para alcanzar el mejor nivel posible», dijo el técnico alemán en sala de prensa.

Sobre el frío de Praga: «Lo bueno es que tendrán que correr y así entrarán en calor. Es bueno entrenar en su casa para adaptarnos, por eso hemos cambiado el plan de viaje».

Sobre la salida de Ter Stegen: «¿Balde lo ha confirmado? Pues ya está confirmado. Esta mañana, Marc nos ha dicho que se iba al Girona. Es un fantástico portero, hemos decidido un futuro diferente. Creo que es la decisión correcta, le deseo lo mejor. Es una persona brillante. Tiene buenas opciones de llegar al Mundial».

«Los partidos que ha jugado lo ha hecho muy bien. No es fácil para él jugar en esta posición porque está Lamine. En los entrenamientos ha mostrado un muy bien nivel», comentó sobre el nivel de Roony.

Sobre Raphinha: «Estará bien, ayer entrenó y hoy tendrá una nueva oportunidad».

«Es un sueño para todo el mundo. Jugamos para el Barça y siempre el objetivo es ganar grandes títulos. Queremos ganar la Champions, todos tienen hambre de ganarla», dijo sobre el gran objetivo del Barcelona esta temporada.

«Estoy decepcionado por el resultado del domingo, pero esto es un juego. Mejor perder así que no con un mal rendimiento. Esto nos da más confianza para creer en lo que hacemos, pero tenemos que ser más resolutivos de cara a puerta», señaló sobre el ánimo de su equipo.

Sobre Pedri: «Le preguntó inmediatamente después del partido y me dijo que estaba bien. Ayer, igual. Es un jugador fantástico. Frenkie también está a un grandísimo nivel».