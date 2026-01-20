El Barcelona viaja a Praga sin Lamine Yamal, Ferran Torres ni Ter Stegen

El Barcelona ha hecho oficial en la mañana de este martes la convocatoria del primer equipo para viajar a Praga y medirse al Slavia en la séptima jornada de la Fase Liga de la Champions League. Y lo hace con tres bajas muy importantes como son las de Lamine Yamal, Ferran Torres y Ter Stegen. Tampoco está Cancelo, que no está inscrito en esta competición. El que sí viaja, ya recuperado, es Raphinha.

El club blaugrana ha informado esta mañana, desde bien temprano, que Raphinha ha recibido el alta médica y puede viajar con el grupo a Praga. El brasileño se ha recuperado a tiempo para este duelo de Champions tras perderse la visita a San Sebastián por un golpe. Una baja muy importante que condicionó el resultado con derrota culé.

Un parte médico en el que también se ha informado de la lesión de Ferran Torres, que estará de baja unos diez días. Tampoco viaja con el grupo en la convocatoria un Lamine Yamal que está sancionado tras cumplir ciclo de tarjetas en el último compromiso europeo.

Ter Stegen tampoco viaja a Praga, ya que está cerrando su salida al Girona en forma de cesión. Faltan los últimos flecos. Tampoco está Cancelo al no estar inscrito para poder jugar la Fase Liga de la Champions. El Barcelona se mide este miércoles al Slavia con la obligación de ganar para intentar soñar con poder meterse entre los ocho primeros y evitarse la ronda previa.

Dos bajas importantes en ataques en las que Hansi Flick tendrá que hacer cambios. Lewandowski y Raphinha parecen fijos, pero la tercera plaza del frente ofensivo se la tendrán que repartir entre Roony, Rashford o Dani Olmo, que ya salió de inicio ante la Real Sociedad el pasado fin de semana.