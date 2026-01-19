Fermín se toma a risa el gol anulado al Barcelona en Anoeta

El FC Barcelona tropezó en su visita al Reale Arena, donde cayó derrotado por 2-1 ante una Real Sociedad que hizo valer los tantos de Oyarzabal y Guedes. El conjunto culé mostró su descontento por el arbitraje de Jesús Gil Manzano sobre el terreno de juego, en palabras de Hansi Flick y Frenkie de Jong. También fue protagonista el VAR, que anuló un tanto a los culés y mantuvo la decisión del gol anulado a Lamine Yamal por fuera de juego. Fermín López compartió en su cuenta de Instagram la imagen del VAR de la posición adelantada de su compañero que mostró la realización televisiva, acompañada de emoticonos de risa.

El jugador onubense fue el autor del primer gol anulado al FC Barcelona. Mediaba el minuto siete de juego cuando Dani Olmo derribó a Take Kubo. Fermín recogió el balón suelto y no falló desde la frontal. En primera instancia, Gil Manzano no apreció la falta, pese a encontrarse a escasos metros de la jugada. Del Cerro Grande tuvo que asistirle desde el VAR para que revisara la acción, que acabó dictaminando como falta para anular el gol de Fermín López.

Sin embargo, el cabreo del mediocampista ha llegado por el gol anulado a Lamine Yamal. Una acción que ya le recriminó al árbitro asistente sobre el césped y sobre la que no ha cambiado su opinión. Fermín ironizó con la imagen del VAR que apareció durante la retransmisión del partido, en la que se aprecia como la rodilla izquierda de Lamine superaba la posición del defensor de la Real Sociedad. Escasos minutos después de la acción, Oyarzabal adelantó al conjunto local tras rematar a la red un centro al segundo palo de Guedes. El portugués volvió a ser protagonista en la segunda mitad, anotando el definitivo 2-1 con el que concluyó el encuentro.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Fermín López Marín (@ferminlopez)

Las quejas de Fermín por el arbitraje en el Reale Arena no se quedaron en sus risas por la imagen del fuera de juego de Lamine Yamal. El futbolista culé compartió una publicación, también en Instagram, con un dardo a la labor arbitral. «Orgulloso de mi equipo, no van a poder con nosotros», escribió el onubense. La derrota blaugrana ante la Real Sociedad, sumada al triunfo del Real Madrid ante el Levante, reduce la ventaja del Barcelona con su eterno rival en Liga a sólo un punto.

Las quejas de Fermín, Flick y De Jong

Hansi Flick y Frenkie de Jong también expresaron su descontento con el arbitraje de Jesús Gil Manzano tras la conclusión del encuentro. El capitán culé, que vio una tarjeta amarilla por sus protestas, rajó de la labor arbitral: «El árbitro… no puedes ni hablar con él y no lo entiendo. Soy el capitán, puedo hablar con él, y me mira con una cara de que soy más que tú. Es muy frustrante. No se puede portar así». Sobre el gol anulado a Lamine, dejó abierta la puerta a las dudas. «Al final, si es fuera de juego es fuera de juego. No hay otra. Yo no lo he visto, pero nos han dicho que no era. El año pasado pasó igual aquí», reclamó De Jong.

El técnico del Barcelona, por su parte, secundó las palabras de su futbolista sobre el arbitraje de Gil Manzano. «Siempre hablo bien de los árbitros, pero estoy de acuerdo con Frenkie. Es el capitán y quería hablar con él, pero no podía. Tenemos que aceptar lo que ha pasado», concluyó un Hansi Flick que señaló una «falta de comunicación entre los árbitros de la Liga».