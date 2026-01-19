Flick carga contra el CTA de Fran Soto: «Hay falta de comunicación entre los árbitros de la Liga»

Hansi Flick compareció ante los medios de comunicación en la sala de prensa de Anoeta para analizar la derrota del Barcelona a manos de la Real Sociedad por 2-1. El equipo culé volvió a tropezar en Liga después de nueve victorias consecutivas y deja la competición al rojo vivo, ya que solamente tienen un punto más que el Real Madrid.

«Tenemos que defender mejor en el segundo gol. Veníamos del 1-1 y nos ha matado el gol. Tenemos que mejorar esto», comenzó señalando ante los medios de comunicación Hansi Flick haciendo autocrítica por el segundo gol de la Real Sociedad que confirmó la derrota culé.

«No estoy disgustado con el árbitro porque todos lo sabíamos y hemos visto su actuación. Tenemos que marcar más goles y hemos tenido ocasiones. Me voy disgustando porque nos vamos sin puntos», comentó el entrenador culé.

«Siempre hablo bien de los árbitros, pero estoy de acuerdo con Frenkie. Es el capitán y quería hablar con él, pero no podía. Tenemos que aceptar lo que ha pasado», dijo sobre la actitud de Gil Manzano.

«Hemos estado jugando muy bien estas dos últimas semanas. Nos tenemos que centrar en nosotros», comentó sobre el juego del Barcelona. «Creo que hay falta de comunicación entre los árbitros de la liga», señaló también contra el arbitraje.