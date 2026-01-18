Así queda la clasificación de la Liga tras la derrota del Barcelona ante la Real Sociedad

La derrota del Barcelona ante la Real Sociedad en Anoeta (2-1) provoca un terremoto en la clasificación de la Liga. Los culés seguirán en el liderato, pero ya lo hacen con tan sólo un punto de ventaja sobre el Real Madrid. Un sólo punto de diferencia en medio de la crisis del equipo blanco, que ganó este sábado al Levante en mitad de la bronca del Bernabéu.

La clasificación de la Liga se queda al rojo vivo por el pinchazo del Barcelona en Anoeta. A los culés se les queda en San Sebastián su racha de victorias y además se le pone muy difícil el torneo, si bien siguen líder. Pero ahora ya hay una novedad: el Real Madrid depende de sí mismo. Esto es así porque al haber un Barcelona – Real Madrid en el Camp Nou, si los de Arbeloa ganaran ese encuentro (y evidentemente todos los demás), sería campeón. El Barcelona también está en esa situación, pero ya estaba antes así.

Partidazo en Anoeta, con una Real Sociedad que aguantó a un Barcelona desesperado que sufre su primera derrota del año. El equipo de Flick chocó tres veces contra el palo, Remiro hizo paradones y además tuvo tres goles a favor que fueron anulados, dos por fueras de juego y uno por falta previa.

En un gran encuentro de fútbol, de los mejores de los que va de Liga, Oyarzabal adelantó a la Real Sociedad en el minuto 32. Ya en la segunda parte empató Rashford para el Barcelona, pero justo un minuto después Guedes marcó el gol del triunfo para el conjunto vasco, que se mete en octava posición.

Así queda la clasificación de la Liga

Barcelona – 49 puntos Real Madrid – 48 Villarreal – 41 Atlético de Madrid – 41 Espanyol – 34 Betis – 32 Celta de Vigo – 32 Real Sociedad – 24 Athletic Club – 24 Girona – 24 Elche – 23 Osasuna – 22 Rayo Vallecano – 22 Mallorca – 21 Getafe – 21 Sevilla – 20 Valencia – 20 Alavés – 19 Levante – 14 Real Oviedo – 13

Resultados de la 20ª jornada