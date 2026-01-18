Batacazo del Barcelona en Anoeta tras perder (2-1) ante una Real Sociedad muy intensa y para colocarse con solamente un punto más que el Real Madrid en una lucha por la Liga al rojo vivo. Los de Hansi Flick ven como se les esfuma la gran racha de 11 victorias consecutivas con la primera derrota del año, en la que le anularon tres goles. Dos de ellos por fuera de juego y uno por falta previa. También dio tres postes. Los goles de la Real fueron de Oyazabal y Guedes, el culé lo marcó Rashford. No estuvo fino Joan García bajo palos.

La Liga se pone patas arriba. Con un Real Madrid en crisis y un Barcelona en el mejor momento de la temporada, la Real Sociedad gana al equipo culé y el liderato se aprieta en un solo punto. El equipo culé no estuvo fino arriba, Remiro les frenó y la gran racha azulgrana de 11 victorias consecutivas se queda frenada.

El Barcelona saltó al campo del Reale Arena sin Raphinha, y con una novedad en el once de Flick colocando a Fermín y a Olmo. No quería relajaciones el equipo culé en la previa de la fiesta grande de San Sebastián tras la victoria del Real Madrid. El cuadro blaugrana quería seguir con su increíble racha de victorias.

Empezó muy movido el partido en Anoeta con un gol de Oyarzabal nada más empezar que fue anulado por fuera de juego claro. La fiesta se trasladaba al césped. Seis minutos después, marcaba Fermín López, y con suspense, el VAR lo anuló. Gil Manzano se comió una falta previa de Olmo a Kubo, y desde Las Rozas le salvaron. Era el segundo gol anulado de la noche.

Tres goles anulados al Barcelona

Dominaba el Barcelona, atacando con intensidad por bandas. En el minuto 21 llegó el tercer gol anulado de la noche. Balón entre líneas por encima de la defensa vasca y gol de Frenkie De Jong a lo delantero centro. Estaba en posición de fuera de juego y el gol tampoco subió al marcador.

Era un partido que se estaba jugando más fuera del terreno de juego que dentro. El VAR se puso de nuevo en el camino del Barcelona para anularle el tercer gol de la noche. Lamine Yamal cazó una pelota en el área pequeña de la Real y marcó el primero. Pero Las Rozas volvió a salvar a Gil Manzano. El ’10’ culé estaba en fuera de juego. Por muy muy muy poco. Pero fue anulado.

Oyarzabal adelanta a la Real

Eso sucedió en el minuto 28, y cuatro después, en el 32, la Real Sociedad golpeó con dureza al Barcelona. Guedes puso un centro perfecto de banda a banda, Oyarzabal le ganó la partida a Koundé y batió a Joan García con un golazo. 1-0 y paras arriba Anoeta.

Pero el VAR tenía un regalo envenenado más para el Barcelona antes del final que terminó por desesperar al equipo rival. Lamine Yamal cayó derribado por Zubeldia dentro del área local y Gil Manzano pitó pena máxima. Pero el VAR le volvió a salvar, ya que en la jugada previa había fuera de juego claro del ’10’.

Por lo tanto, la Real Sociedad se iba al descanso ganando con el gol de Oyarzabal y el Barcelona veía como después de marcar tres goles ninguno había subido al marcador. Y tampoco el penalti sobre Yamal. Un partido totalmente loco.

La segunda parte comenzó sin cambios y con un Barcelona apretando de lo lindo. Subió una marcha más y en los primeros minutos tuvo dos claras de Dani Olmo en el segundo palo. Una dio en el palo. Movió el banquillo la Real en el 58 sacando a Gorrotxategi y Odriozola por Brais y Turrientes. El equipo vasco estaba compitiendo y luchando de lo lindo en defensa. Quería amarrarse más el técnico del equipo local.

Flick empezó a mover el avispero en el 62 con un triple cambio. Re debutó Cancelo con la camiseta del Barcelona entrando por Balde. También entraron Rashford y Lewandowski por Ferran y Olmo.

Remiro se hace gigante

Remiro se hizo gigante en la portería para salvar a la Real Sociedad en el 65 de partido. Tras un centro brillante desde el costado derecho de Lamine, el balón fue directo a la cabeza de Lewandowski. El remate del polaco fue muy bueno, pero la parada de Remiro fue mejor. En el aire, a media altura y mandando la pelota al larguero. Una brutalidad al alcance de genios para mantener el cerrojo. Poco después se fue lesionado, en camilla, Kubo.

Rashford responde con el empate

Pero le duró muy poco la alegría a Remiro y a la Real. Porque muy poco después, en el 69, el Barcelona logró empatar el partido. Otro centro lleno de magia de Lamine Yamal al segundo palo para que Rashford rematase a placer libre de marca. Un gol imparable y 1-1 en el marcador.

Guedes tarda un minuto en volver a marcar

El partido estaba totalmente loco en Anoeta. Un volcán de emociones. Empató el Barcelona y solamente un minuto después volvió a adelantarse la Real Sociedad. A los azulgrana les duró un minuto el intento de remontada. Joan García no estuvo fino en su despeje a un remate a bocajarro. Dejó la pelota muerta en el área y el rechazo lo cazó Guedes para marcar el 2-1 con un disparo muy plástico y sin el portero catalán en la portería. Golazo y explosión de júbilo.

Perdonó la Real Sociedad el tercero en el minuto 73 con un centro perfecto y un remate de Oyarzabal que rozaba la portería. Había cogido fuerzas extras el equipo vasco tras el gol de Guedes. El Barcelona estaba muy tocado. Tanto, que Cubarsí salvó de nuevo el tercero en el 75 sacando de cabeza la pelota sobre la línea. Estaba la Real apretando y el Barça muy agobiado.

El Barcelona logró quitarse de encima la rebeldía de la Real y fue a por el empate. Lo tuvo en el 84 con un remate a placer de Koundé que remató en el travesaño. Lo rozó el Barça y Flick respondió con dos cambios más. Muy ofensivos. Salieron Roony y Gerard por Koundé y Cubarsí. A lo loco.

La Real Sociedad terminó con uno menos tras la expulsión de Carlos Soler tras una entrada muy dura sobre Pedri. La tuvo que revisar Gil Manzano en el VAR, porque tampoco la vio en directo. Añadió nueve el colegiado y el Barça se volcó contra la portería de Remiro. En el 93 le dio al poste Rashford. Terminó el equipo culé chocando ante el muro de Remiro. Derrota dura para el equipo de Flick que pone la Liga al rojo vivo.