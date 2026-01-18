El VAR saca los colores a Gil Manzano por no ver una falta de Dani Olmo a Kubo en el gol del Barcelona

El VAR acudió al rescate de Gil Manzano en los primeros minutos del Real Sociedad-Barcelona para que el colegiado revisara el gol de Fermín. Estando a pocos metros de distancia, el árbitro extremeño no vio una falta clara de Dani Olmo a Take Kubo. El jugador del Barça le pega una patada en el pie, cuando el nipón tenía el balón, que propicia la recuperación de los azulgranas y que inicia la jugada del gol. Tras verlo en el monitor, anuló el tanto.

El partido comenzó de lo más animado, con un gol de Oyarzabal que no subió al marcador por un fuera de juego claro. Instantes después, era el Barcelona el que marcaba, por medio de un Fermín que está en un estado de forma espectacular. Pero el gol del andaluz no valía. Del Cerro Grande, que estaba en el VAR, avisó a Gil Manzano para que acudiera a revisar una acción que, incomprensiblemente, no vio, pese a que estaba enfrente.