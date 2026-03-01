El PSOE exige limitar la entrada de coches a Mallorca tras disparar un 108% su número cuando gobernaban

El PSOE exige al Consell gobernado en coalición por PP y Vox limitar la entrada de coches a Mallorca tras disparar un 108% su número cuando gobernaban las dos pasadas legislaturas con Francina Armengol al frente del Govern y Iago Negueruela como portavoz del Ejecutivo balear.

Si en 2017 aproximadamente 156.413 vehículos en régimen de pasaje (con conductor) entraron a Mallorca a través de los puertos, en 2023 fueron nada menos que 379.628, lo que supone un 108 % más que seis años antes.

Pese a ello, en momento alguno la ex presidenta socialista ahora en la oposición, Catalina Cladera, se planteó tan siquiera limitar la entrada de vehículos como ahora le exige al gobierno insular liderado por el presidente del PP de Mallorca, Llorenç Galmés.

Aunque desde el PP insisten en que la regulación de la entrada de vehículos a Mallorca «es necesaria, pero debe hacerse bien y con consenso», porque como afirmó el conseller de Territorios, Fernando Rubio,la ley de regulación de entrada de vehículos tiene que ir «de la mano del sector”, los socialistas exigen que las restricciones se impongan ya sea como sea.

Es más la ex presidenta socialista Cladera ha ido más allá y ha afirmado que las políticas del PP «están abocando a la isla a una situación de colapso social, territorial y de movilidad».

«Con el PP en el Govern, Mallorca da pasos decididos hacia el colapso», y ha acusado al Ejecutivo de Prohens y Galmés de gobernar «con excusas constantes, permisividad y manga ancha por los amigos, mientras la ciudadanía sufre la falta de planificación».

Sin embargo como apunta el portavoz adjunto del PP en el Consell de Mallorca, Bernat Vallori, los socialistas cuando gobernaban no es que no hicieran una ley para limitar la entrada de vehículos en temporada alta, sino que ni tan siquiera hicieron «un estudio. Ni una propuesta».

«Ni una decisión valiente. Y ahora pretenden dar lecciones», apunta.

También recuerda las declaraciones del ex conseller de Movilidad la pasada legislatura, Iván Sevillano, quien llegó a responsabilizar a los mallorquines de la saturación vial para «coger el coche incluso para ir a comprar el pan».

«Este era el nivel de análisis del gobierno socialista mientras Mallorca se colapsaba», abunda el portavoz adjunto del PP.

Finalmente Vallori ha expresado su extrañeza por la actitud de los socialistas porque «no entendemos por qué el PSOE ahora tiene tanta prisa por aprobar un borrador cuando durante la pasada legislatura no se va ni siquiera atrevió a hacer el estudio de carga. Tuvieron ocho años y no hicieron absolutamente nada».

De ahí que para Vallori la saturación vial y la falta de regulación de la entrada de vehículos sea consecuencia directa de los ocho años de gobierno socialista en el Consell de Mallorca.