Formentera vota cuántos coches circularán este verano, Menorca retrasa la decisión y Mallorca se lo piensa

Formentera vota este viernes cuántos coches circularán este verano, Menorca retrasa la decisión y Mallorca se lo piensa y aún no maneja fecha ni cifras sobre la mesa para la entrada en vigor de estas restricciones a la movilidad en temporada alta. No obstante la semana próxima, en concreto, el día 24 el Consell de Mallorca celebrará un pleno para el debate y votación sobre la regulación de la afluencia de vehículos y el impulso a políticas de movilidad sostenible.

Donde sí hay ya tomada una decisión es en Ibiza, donde esta limitación ya estuvo en vigor el año pasado como en Formentera, y la propuesta para este verano 2026 restringe aún más el cupo de entrada de vehículos, de manera que el tope serán 18.918 coches diarios, 1.250 menos que en 2025.

También sucede lo mismo con el número máximo de vehículos de alquiler sin conductor que podrán circular por esta isla durante el periodo de limitación, que serán de 15.000 (un millar menos que en 2025). Por cierto, que el periodo de aplicación de estas restricciones en Ibiza pasará a situarse entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, en lugar del 1 de junio al 30 de septiembre.

En Menorca, también como Ibiza y Mallorca gobernada por el PP, el presidente Adolfo Vilafranca descartaba esta semana aplicar el próximo verano las primeras medidas para restringir la entrada de vehículos.

El gobierno menorquín achacaba este retraso a la necesidad de contar con datos reales y estimaciones objetivas, sobre el volumen de tráfico que soportan cada verano las carreteras de esta isla, lo que se logrará con los sistemas de control y la instalación de cámaras en los puertos de Ciutadella y Mahón, que se implantarán este año.

También ha influido en la decisión de retrasar al electoral 2027 esta limitación a la entrada de vehículos, el miedo de enfrentarse a costosos litigios y procesos judiciales, por parte de empresas navieras o de rent a car, si no hay consenso ni garantías jurídicas suficientes y solventes de la legalidad de la medida.

En el caso de Mallorca aún no se descarta nada, pero el calendario aprieta si el gobierno insular de coalición de PP y Vox quiere que la limitación entre en vigor en el mes de junio.

De hecho el conseller de Movilidad, Fernando Rubio, no habla de fechas concretas, mientras continúa perfilando una norma que tiene que contar con garantías y seguridad jurídica máxima para que, al igual que en Menorca, en caso de no ser respaldada por sectores afectados, no sea tumbada por los tribunales.

Ayer jueves se reunía con las navieras que operan en el archipiélago como Balearia, GNV y Transmed que expresaban «su lealtad total» con el Consell, «para que tome las mejores medidas en defensa de un modelo turístico sostenible», mientras Rubio incidía en la necesidad de lograr el «máximo consenso con el sector» antes de tomar una decisión.

Además, para su entrada en vigor no basta con un simple acuerdo del gobierno insular, sino que primero deberá ser aprobado por el pleno del Consell, después por el Parlament y, finalmente, tendrá que ser refrendado por la institución insular.

En el caso de Formentera, el Consell de Entidades votará hoy 20 de febrero las dos alternativas que existen: la primera de ellas, una cuota de 800 vehículos para trabajadores no residentes y un techo de turismos de visitantes de 1.000. En esa opción, el techo total de vehículos se establece en 10.355.

La opción B propone mantener el techo vigente durante 2025 y consolidar el actual escenario antes de introducir nuevas reducciones. En este caso se mantiene el techo de turismos de visitantes para la próxima temporada en 1.732, sin diferenciar a los vehículos de trabajadores no residentes.