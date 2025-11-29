Muere una mujer en un accidente al chocar dos coches y un tractor en Ciudadela, Menorca

Las carreteras de las islas se cobran una nueva víctima mortal. En esta ocasión, una falleció este pasado viernes en un grave accidente de tráfico ocurrido en la ME-1, a la altura del kilómetro 34, entre los municipios de Ciudadela y Ferreries. El siniestro involucró a dos turismos y un tractor que circulaba con un remolque cargado de balas de paja, y tuvo lugar en torno a las 21 horas, en una zana poco iluminada.

El accidente provocó que uno de los vehículos, un Ford Mondeo, quedara fuertemente aplastado en la parte delantera tras colisionar por detrás con el tractor, quedando atrapados en el interior sus ocupantes: la mujer que finalmente falleció y un hombre de 39 años que resultó herido grave. Los bomberos de Menorca tuvieron que intervenir con maniobras de excarcelación para liberar a ambos, que posteriormente fueron trasladados a centros hospitalarios. El hombre ingresó en el Hospital Mateu Orfila con pronóstico grave.

Por su parte, el otro turismo implicado, un Opel Corsa, quedó volcado sobre la vía. Su conductora, una mujer de 71 años, fue atendida en la clínica Juaneda de Ciudadela por traumatismos de carácter menos grave. Los ocupantes del tractor salieron ilesos, según confirmaron fuentes sanitarias.

La investigación del accidente fue asumida por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, que se encargará de esclarecer las causas del siniestro y remitir el correspondiente atestado judicial a la autoridad competente.

El incidente obligó a interrumpir temporalmente el tráfico en la carretera general, una de las más transitadas, provocando retenciones significativas hasta que los vehículos fueron retirados y la vía quedó nuevamente operativa. Este accidente se suma a otros sucesos recientes en la principal vía de la isla, que ha sido escenario de varios siniestros graves en los últimos meses.