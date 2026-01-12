Trump revela que los líderes de Irán quieren negociar con EEUU: «Se está organizando una reunión»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha revelado este lunes que «los líderes de Irán llamaron» este sábado solicitando negociar. «Quizá tengamos que actuar antes de una reunión. Se está organizando una reunión. Irán llamó, quieren negociar», ha asegurado el presidente desde el avión presidencial.

Ahora bien, el mandatario norteamericano también ha elevado la tensión con Irán al máximo nivel al confirmar que el Ejército norteamericano está estudiando «muy seriamente» una respuesta militar ante las brutales protestas antigubernamentales que sacuden el país persa desde hace semanas. «Lo estamos analizando muy seriamente. El Ejército lo está analizando y estamos barajando algunas opciones muy sólidas», ha declarado.

Preguntado directamente sobre si las autoridades iraníes han sobrepasado su línea roja, Trump no ha dudado en responder afirmativamente. «Parece que hay algunas personas asesinadas que no deberían haberlo sido», ha sentenciado el presidente, en referencia a los centenares de manifestantes que han perdido la vida en la represión del régimen de los ayatolás.

«No voy a decir qué haré, dónde atacaremos, cuándo y desde qué ángulo atacaremos», ha subrayado, aunque ha confirmado que está «recibiendo un informe cada hora» y que tomará «una decisión» próximamente.

Musk y Starlink para burlar la censura

Trump también ha anunciado que planea hablar con Elon Musk, su exasesor, para facilitar el uso de Starlink en Irán. El servicio de internet por satélite de SpaceX podría ser clave para los manifestantes iraníes, que llevan cuatro días sin acceso a la red tras el apagón digital impuesto por las autoridades.

«Es posible que hablemos con Elon porque es muy bueno en ese tipo de cosas. Tiene una empresa muy buena», ha indicado el presidente, en lo que supone un nuevo ejemplo de la estrecha relación entre ambos.

«Atacaremos con una fuerza nunca vista»

La advertencia más contundente de Trump ha llegado en respuesta a las declaraciones del presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, quien había amenazado con declarar como «objetivos legítimos» a Israel y las bases estadounidenses en la región si Washington lanza un ataque militar.

La respuesta del mandatario americano no ha dejado lugar a la ambigüedad: «Les atacaremos con una fuerza que nunca antes han visto. Tengo opciones muy potentes», ha sentenciado Trump.